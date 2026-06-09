"Los vecinos de al lado del aeropuerto soportan más ruido que el festival de les Arts y nadie hace nada"

La suspensión del Festival de les Arts de València tras superar el límite de decibelios permitidos, después de que los vecinos de la zona ganaran una denuncia judicial, primando el descanso de los residentes sobre el ocio, ha abierto el camino para otros posibles casos de contaminación acústica que se dan en la comarca.

Un problema ya histórico en ese sentido lo tienen las poblaciones junto al aeropuerto de Manises. Pese a que Aena periódicamente realiza insonorizaciones en las viviendas más próximas, o que consideran que están en su radio afectación, es verdad que siguen dándose casos que superan ampliamente los 45 decibelios nocturnos permitidos.

Así, los datos oficiales del Informe Anual de Ruido de 2025 revelan una situación alarmante en los municipios colindantes. Por ejemplo en Quart de Poblet registra niveles de ruido total de hasta 63,7 dB en periodo vespertino y 61,5 dB en periodo nocturno, superando los objetivos de calidad acústica. En Xirivella alcanza los 65,7 dB de ruido total en periodo vespertino mientras que en Manises, el ruido atribuido específicamente a los aviones llega a los 60,1 dB durante la tarde. Además, tal y como se destaca, estos niveles no son episodios puntuales, sino una realidad diaria que afecta a la población.

Una imagen del aeropuerto de Manises, con el municipio detrás / L-EMV

Este informe ha sido utilizado por Lluís Miquel Campos, vecino y concejal de Compromís en Quart de Poblet, para presentar una queja al Síndic de Greuges, que ha sido admitido, exigiendo la actuación de las administraciones competentes. El escrito remitido al Síndic destaca que una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia ya ha reconocido la vulneración de derechos fundamentales (salud e intimidad domiciliaria) debido al ruido de conciertos en el entorno de la Ciudad de las Artes. En el marco del pasado Festival de les Arts de 2026, los servicios de inspección municipal realizaron mediciones que arrojaron niveles de hasta 72 dBA, superando ampliamente el límite nocturno de 45 dBA.

Según Campos, mientras en el caso del festival se activaron inspecciones y hubo una respuesta judicial clara, las poblaciones de Quart de Poblet, Manises, Aldaia, Xirivella y Riba-roja de Túria conviven con un ruido "estructural y sostenido en el tiempo" sin que las administraciones actúen con la misma firmeza.

Exigencia de control independiente

Uno de los puntos clave de la denuncia es la dependencia total de los datos facilitados por Aena. Campos señala que, a diferencia de lo ocurrido con el Festival de les Arts —donde el ayuntamiento realizó sus propias mediciones independientes—, en el caso del aeropuerto las administraciones locales y autonómicas se limitan a reproducir la información del gestor aeroportuario.

Por ello, han solicitado al Síndic de Greuges que inste a la Generalitat y a los ayuntamientos a crear un mecanismo público e independiente de verificación del ruido. "Si ante un evento puntual se verifica y actúa en defensa del vecindario, con más motivo debería existir un control estable ante una afección que se mantiene todo el año", concluye la queja.

Los vecinos exigen una respuesta metropolitana coordinada que incluya la revisión de los vuelos nocturnos y la transparencia real sobre el impacto del aeropuerto en la salud pública de miles de ciudadanos.

Reivindicación histórica

Esta denuncia al Síndic a se une a las muchas que se han formulado ya en varios estamentos. Así, la Plataforma 'No Ampliación, sí su Traslado' llegó hasta Europa, donde presentó un escrito ante la Comisión de Peticiones en el que solicitaba también que se exija a las autoridades locales, autonómicas y estatales, medidas operativas concretas y verificables para reducir de manera inmediata la exposición al ruido y contaminación del aire, y que se extiendan las insonorizaciones a todas las viviendas y equipamientos críticos afectados, más allá de la actual huella acústica y térmica.