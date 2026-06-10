Alboraia registra una histórica reducción de la criminalidad del 34,9% en el primer trimestre

El municipio de Alboraia ha logrado una reducción histórica de la criminalidad durante el último año, con un descenso del 34,9% en la comparativa entre el primer trimestre de 2025 y el de 2026, según los datos del balance publicado por el Ministerio del Interior disponible en su web.

El alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría, ha valorado estos resultados como la constatación de que las medidas adoptadas están funcionando. Según ha explicado, la reducción de la criminalidad "es el resultado de un trabajo constante y de la apuesta decidida por dotar a la Policía Local de más medios".

Datos del ministerio

La criminalidad convencional ha descendido un 34,9%, pasando de 427 a 278 infracciones. El total de infracciones penales se ha reducido en un 31,5%, pasando de 498 a 341. Los hurtos se han reducido un 18,3% al pasar de 93 a 76 casos. Los robos con violencia e intimidación han caído un 25%.

La cibercriminalidad, un tipo delictivo que no deja de crecer en la mayoría de los municipios, también ha experimentado un importante descenso del 11,3%, situándose en 63 casos frente a los 71 del periodo anterior. En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, Alboraya ha pasado de 5 a 2 casos, lo que representa una disminución del 60%.

Refuerzo de la Policía Local

La mejora en los datos de criminalidad está relacionada con el refuerzo integral que ha experimentado la Policía Local de Alboraya durante los últimos años. Junto a las medidas de vigilancia, ha desplegado una intensa labor de prevención comunitaria. Se han realizado campañas informativas dirigidas especialmente a las personas mayores, el colectivo más vulnerable frente a las estafas informáticas, así como charlas en los centros educativos del municipio.

En el ámbito tecnológico, el consistorio ha dotado a la Policía Local de sistemas de videovigilancia de última generación y drones para el control de accesos al término municipal. Estos dispositivos aéreos se utilizan especialmente en puntos estratégicos como la conexión con Valencia y las zonas de huerta. La capacidad de vigilancia nocturna también se ha mejorado con nuevos sistemas de iluminación y cámaras térmicas. El cuerpo policial también ha aumentado su flota con diferentes vehículos que permiten mejorar su capacidad de vigilancia.

Reoorganización de efectivos

El Ayuntamiento ha reorganizado los dispositivos de patrullaje para concentrar los recursos en las zonas que históricamente acumulaban mayor número de incidencias, como el barrio marítimo de La Patacona y la urbanización de Port Saplaya. Igualmente, se ha intensificado la vigilancia en la zona de Vinival y en los accesos a la huerta, donde se han llevado a cabo centenares de intervenciones preventivas.

La coordinación con la Guardia Civil se ha reforzado mediante la celebración periódica de juntas locales de seguridad en las que se han establecido protocolos de actuación conjunta y se han definido los puntos críticos del municipio para optimizar los recursos de vigilancia. Esta colaboración ha sido determinante en la lucha contra los robos con fuerza en domicilios y establecimientos.