El Ayuntamiento de Paterna impulsa Refugios Climáticos con aire acondicionado en los colegios públicos

El Ayuntamiento de Paterna ha comenzado ya la instalación de los primeros Refugios Climáticos con aire acondicionado en los centros educativos públicos de la ciudad que acogerán la Escuela de Verano municipal durante los meses de junio y julio.

Así lo ha anunciado el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, quien ha destacado que “arrancan los trabajos de instalación de refugios climáticos en todos los colegios públicos de la ciudad. Hemos comenzado por aquellos centros que albergarán la Escola d’Estiu Municipal, dentro de una primera fase de actuación”.

En este sentido, Sagredo ha subrayado que “la buena gestión económica realizada durante los últimos 11 años en el ayuntamiento nos permite invertir cerca de un millón de euros en actuaciones como estos refugios que, aunque no son competencia municipal, son fundamentales para el bienestar de quienes más nos importan: nuestros niños y niñas”.

Proyecto

Estas intervenciones forman parte del proyecto ya adjudicado por el consistorio para crear Refugios Climáticos en las zonas comunes de todos los colegios públicos de la ciudad. A ello se sumará próximamente el Plan de Sombras, que contempla la instalación de toldos vela y pérgolas en patios y espacios exteriores.

Por último, el primer edil ha recordado que estas actuaciones se complementan con otras mejoras ya ejecutadas con recursos municipales en su momento, como la instalación de ventiladores, toldos y pérgolas en distintos centros educativos, con el objetivo de seguir avanzando hacia espacios más confortables y seguros frente al calor para el alumnado de Paterna.