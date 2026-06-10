Benetússer invierte 1,13 millones en la segunda fase de la renovación del Camí Nou

El Camí Nou de Benetússer, el eje viario principal de la localidad, continúa su transformación para dejar atrás los daños ocasionados por la dana, tanto en su parte exterior como en el subsuelo, con la renovación del alcantarillado. Tras iniciar la primera fase en la acera de los números pares el pasado mes de octubre, con una inversión de 1,7 millones de euros, el ayuntamiento ha aprobado la memoria para acometer la actuación en la otra acera, con más de 1,1 millones.

Con ambos proyectos, Camí Nou quedará renovado por completo, reforzando su papel como eje central de movilidad, actividad comercial y vida cotidiana de Benetússer.

Dos proyectos en Camí Nou

La actuación en los números impares cuenta con un presupuesto de 1,7 millones de euros financiados por el Plan de Inversiones de la Diputació de València. Las obras se iniciaron el pasado mes de octubre desde el cruce con la avenida Orba hasta el límite con los términos de Alfafar y València. El proyecto está mejorando la accesibilidad de las aceras, las paradas de autobús, el alcantarillado, la red de agua potable, la iluminación y finalizará con el asfaltado de la avenida con material reductor del ruido.

A esta intervención se suma ahora el proyecto de reurbanización de Camí Nou números pares, con una inversión prevista de 1.133.182,99 euros, que permitirá completar la renovación de la avenida en la acera contraria y actuar sobre los daños ocasionados por la riada que afectó de forma importante a pavimentos, aceras, saneamiento, mobiliario urbano, arbolado, marquesinas, señalización, bolardos y otros elementos esenciales para el uso diario de la vía.

Eje principal

Camí Nou es uno de los espacios más transitados de Benetússer. Atraviesa longitudinalmente el municipio y concentra una parte muy importante del tráfico peatonal y rodado, además de comercios, servicios, paradas de autobús y zonas de estancia. Por ello, la actuación no solo reapará daños sufridos sino que mejorará la seguridad, la accesibilidad y la imagen urbana de una avenida clave para vecinos, vecinas, comercios y visitantes.

Aceras, pavimento y alcantarillado

Según la memoria aprobada por el Ministerio de Política Territorial, en los números pares se renovarán los pavimentos peatonales y rodados deteriorados, se sustituirán las aceras dañadas y se repondrá el pavimento podotáctil para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual. También se reparará el asfaltado afectado y se eliminarán desperfectos, fisuras y zonas levantadas que dificultan actualmente el tránsito seguro.

Uno de los puntos más importantes será la actuación sobre la red de saneamiento y pluviales. La dana arrastró barro, residuos y objetos de gran tamaño que acabaron afectando a imbornales y canalizaciones, reduciendo su capacidad de evacuación. El proyecto permitirá limpiar, reparar y recuperar el correcto funcionamiento de esta red, una intervención fundamental para mejorar la respuesta de la avenida ante futuras lluvias.

La mejora del alumbrado será otra de las grandes novedades. El proyecto contempla reforzar la iluminación de la acera de los números pares para que Camí Nou disponga de alumbrado en ambos lados de la vía. Esta medida aumentará la seguridad peatonal y rodada y permitirá que la avenida mantenga mejores condiciones de visibilidad, incluso ante posibles incidencias en alguna de las líneas de suministro.

La actuación también permitirá recuperar el mobiliario urbano incluyendo bancos, papeleras, bolardos, marquesinas de autobús, cartelería y señalización. Además, se actuará sobre los alcorques, el arbolado y la red de riego para devolver a la avenida sus zonas de sombra y mejorar el confort de quienes caminan, esperan el autobús o utilizan Camí Nou como espacio habitual de paso y encuentro.

Para la alcaldesa de Benetússer Eva Sanz con la suma de los dos proyectos, “Camí Nou dará un salto importante en calidad urbana. La avenida será más accesible, más seguro, mejor iluminado, más cómodo para peatones y vehículos, y preparado para responder mejor ante futuros episodios de lluvias intensas”.