Bielsa se vuelca con la alcaldesa de Quart en plena crisis local del PSPV

En plena crisis orgánica en el PSPV-PSOE de Quart de Poblet por el aumento exponencial del censo del partido, que ha pasado de 200 a 847 militantes; y con dos sectores velando armas para afrontar unas posibles primarias, la presencia de un numeroso grupo de alcaldes y alcaldesas de l'Horta en esta población, para participar en primera fila con la alcaldesa Cristina Mora en la Passejà de Sant Onofre, supone una muestra de apoyo a la munícipe socialista frente a los críticos de la ejecutiva local y de la agrupación de Quart que proponen elegir a un nuevo alcaldable en una votación interna. La Passejà de Sant Onofre es una fiesta llena de simbolismo para quarters y quarteres, y el martes por la noche, fue el escaparate donde se escenificó la división interna que viven los socialistas de Quart. También sirvió para mostrar que Mora ha encontrado en Carlos Fernández Bielsa, el secretario general de la provincia de Valencia, a un aliado en su deseo de repetir como candidata en las municipales de 2027. Y también en los alcaldes y las alcaldesas de la dana, con los que compartió la traumática experiencia de gestionar una terrible catástrofe material y humana.

En Quart, como muestra la foto anexa estuvieron los alcaldes y alcaldesas socialistas de Aldaia (Guillermo Luján), de Silla (Vicente Zaragozà), de Mislata (Carlos Fernández Bielsa), de Benetússer (Eva Sanz), de Catarroja (Lorena Silvent), de Alaquàs (Toni Saura) y la teniente de alcalde de Paterna y diputada provincial (Nuria Campos). Todos ellos y ellas acompañaron en primera fila a Cristina Mora durante el acto cívico-religioso, marchando a pie en la comitiva inmediatamente posterior al santo anacoreta. Incluso se animaron a participar en la rodà donde se disparan los cohetes. Los socialistas de la provincia de Valencia destacaron también en su sitio oficial de 'X' la presencia de los munícipes en la fiesta local

También estuvo el alcalde de Sedaví y presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud José Cabanes, pero este último, lo hizo en un plano más discreto y acompañando a la exalcaldesa de Quart y diputada en el Congreso Carmen Martínez y al exconcejal y exdiputado provincial Bartolomé Nofuentes. Junto a Martínez, también se vio a los exconcejales socialistas José Acosta y Juan Medina, críticos con Cristina Mora, y al portavoz municipal y concejal de Comercio Fran Hidalgo.

La propia alcaldesa invitó a la líder del PSPV y ministra de Ciencia Diana Morant al acto de ayer martes por la noche pero la dirigente socialista excusó su presencia por sus obligaciones en Madrid. Con todo, las relaciones de Mora y el grupo municipal socialista con la ejecutiva nacional de Morant, no están en el mejor momento. La alcaldesa y sus concejales, excepto Hidalgo, han echado de menos un posicionamiento público más firme en favor de Mora. Posicionamiento que no ha llegado.

A cuenta de estas afiliaciones masivas que han cuadruplicado el censo local socialista, Morant bendijo la semana pasada las primarias en Quart, de manera indirecta, y en cambio, Bielsa, en todo momento, ha dicho que debe imperar la norma no escrita en el PSOE de que si la alcaldesa quiere repetir, debe hacerlo, sin someterse al desgaste interno de las primarias. Además, Mora es miembro de la ejecutiva provincial, en concreto, presidenta del Consell d' Alcaldies. Por contra, los críticos de Nofuentes y del secretario general local Adolfo Gadea están alineados con Diana Morant de forma inequívoca. De hecho, que Mora fuera integrada por Bielsa fue considerado como una traición por la vieja guardia local que apoyó de manera fehaciente a Robert Raga, el alcalde de Riba-roja de Túria, frente a Bielsa, cuando los socialistas de la provincia votaron entre ambos candidatos en abril del año pasado y la ejecutiva provincial se cerró sin presencia de los partidarios de Raga.