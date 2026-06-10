La Catedral acoge una eucaristía por el 200 aniversario de las Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna

Familas, alumnos y antiguos estudiantes y profesores celebraron, el pasado viernes, una emotiva eucaristía de acción de gracias en la Catedral de València con motivo del 200 aniversario de la Fundación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna, con sede en Vinalesa.

"Gracias a todas las familias, alumnos/as, antiguos alumnos/as y educadores que nos acompañásteis en un día tan especial para nuestra gran familia Vedruna", aseguran desde la entidad de l'Horta Nord.