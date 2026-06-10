L’Horta Nord mira a 2030: más industria, mejor movilidad y talento para seguir liderando el crecimiento económico

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El Parc Tecnològic Paterna ha reunido este miércoles 10 de junio a diferentes voces del panorama económico y social valenciano con motivo de la celebración de una nueva edición de 'Más que Empresas', el foro organizado por Levante-EMV. Bajo la moderación de Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, el encuentro sirvió para analizar el presente y el futuro de l’Horta Nord, una comarca que destaca por su capacidad de combinar la tradición agrícola de la huerta con la innovación tecnológica de vanguardia.

Así, jornada arrancó con una mesa de debate en la que se realizó una radiografía de la comarca en la que participaron Miguel Chavarría, presidente de Pactem Nord y alcalde de Alboraia; Julio Delgado, director general de Industria; Fran Machado, director Desarrollo de Negocio de Banca Empresa en Caixa Popular; Patricia Muñoz, miembro de CEV Valencia y presidenta de Fepeval; y Manuela Pedraz, gerente EGM Parc Tecnològic Paterna.

El presidente de Pactem Nord y alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría, subrayó que l’Horta Nord "despunta porque lo tiene todo: es agrícola, industrial, tecnológica, comercial y turística". Esta versatilidad, según Chavarría, se ve potenciada por una "situación geográfica privilegiada" entre los ejes de Madrid y Barcelona, lo que la convierte en un "nodo logístico fundamental". Desde una perspectiva técnica y financiera, Fran Machado, de Caixa Popular, aportó datos que avalan este dinamismo: la comarca alberga unas 11.000 empresas, lo que representa cerca del 7 % del total de la provincia de Valencia, y cuenta con una población de 322.000 habitantes con un peso significativo en el PIB autonómico. Machado calificó el territorio como un "ecosistema híbrido" que ha sabido consolidarse como un nodo metropolitano estratégico con acceso rápido al puerto y al aeropuerto.

Miguel Chavarría, presidente de Pactem Nord y alcalde de Alboraia, durante su intervención. / Fernando Bustamante

El papel de las EGM

Uno de los pilares del debate fue la gestión de las áreas industriales. Julio Delgado, director general de Industria, destacó la inversión de 7 millones de euros realizada por la Generalitat Valenciana en los últimos años en los polígonos de la comarca para mejorar su competitividad y sostenibilidad. Delgado enfatizó que los polígonos ya no pueden ser considerados "el último barrio de las ciudades", sino que deben estar en el centro de la agenda política. Para ello, defendió la figura de las Entidades de Gestión y Modernización (EGM) como la mejor herramienta para que los empresarios indiquen sus necesidades reales.

En esta misma línea, Patricia Muñoz, miembro de la CEV Valencia y presidenta de Fepeval, defendió el papel de las EGM como herramienta clave para impulsar la competitividad de las áreas industriales. Según afirmó, "las áreas industriales que tienen una EGM atraen más empresas y talento", al tiempo que permiten una respuesta más rápida ante emergencias y una gestión más eficiente del día a día. No obstante, advirtió de que persisten retos importantes para el desarrollo empresarial de la comarca, como la necesidad de disponer de más suelo industrial y de reforzar las conexiones de transporte público para facilitar el acceso de los trabajadores a sus puestos.

Por su parte, Manuela Pedraz, gerente de la EGM Parc Tecnològic Paterna, destacó la apuesta de su entidad por la profesionalización y la innovación, poniendo como ejemplo la incorporación de un agente especializado para apoyar la modernización de las pymes. Durante su intervención, subrayó que "una área industrial no se gestiona sola; o evolucionas o no tienes nada que hacer", y defendió la necesidad de avanzar hacia espacios empresariales más ágiles, conectados y sostenibles. Además, señaló que la movilidad es actualmente la "mayor carencia" de la comarca y reclamó una estrategia metropolitana conjunta que permita mejorar el transporte público, atraer talento y reforzar la competitividad de las empresas.

Manuela Pedraz, gerente de la EGM Parc Tecnològic Paterna, en la jornada. / Fernando Bustamante

Retos: movilidad y vivienda

Además de hablar sobre los aspectos positivos y en auge de la comarca, el debate también abordó los retos y cuestiones a mejorar para seguir con el crecimiento económico y social marcado hasta ahora. En este sentido, hubo consenso en que la movilidad y la vivienda son los grandes desafíos que afronta tanto la comarca como las áreas industriales. Miguel Chavarría expresó que es más fácil desplazarse a València que entre los pueblos, por lo que llamó a una mejora del transporte intracomarcal. Manuela Pedraz coincidió en que la movilidad es la "mayor carencia" y abogó por una estrategia metropolitana que involucre a todas las administraciones (Estado, Generalitat y Ayuntamientos). Su apuesta para el Parque Tecnológico es firme: mejorar el transporte público para atraer talento y evitar que las empresas pierdan competitividad

El alcalde también situó la vivienda como un reto social de primer orden, dada la escasez de suelo en municipios con términos municipales ya muy consolidados. Desde el Consell, Julio Delgado abogó por el anteproyecto de la Ley del Suelo "que se aprobará en diciembre de este año": "eso ayudará a solventar problemas como la falta de vivienda y de suelo industrial".

Julio Delgado, director general de Industria, durante su intervención. / Fernando Bustamante

En el plano empresarial, Fran Machado (Caixa Popular) analizó el comportamiento de las empresas en un contexto internacional complejo, en el que ya se cumplen más de 100 días del conflicto bélico en Oriente Medio. Según Machado, el tejido empresarial de l’Horta Nord, compuesto en un 91 % por pymes familiares, está aplicando una "inversión inteligente" en tiempos de adversidades. "Ni parón ni inversión agresiva; las empresas están modernizando líneas productivas, mejorando la eficiencia energética y digitalizando procesos para maximizar lo que ya tienen", explicó.

En contraste con las pymes, Machado mencionó la llegada de grandes proyectos estratégicos confirmados en la comarca, como las plataformas logísticas de Amazon y Consum en Paterna, la planta de chips fotónicos del Grupo Escribano, o la multinacional de válvulas cardíacas Edwards Lifesciences en Moncada, que generará 1.200 empleos.

Fran Machado, director Desarrollo de Negocio de Banca Empresa en Caixa Popular, en la jornada. / Fernando Bustamante

Formación

Durante el tramo final de la mesa se abordó la necesidad de mano de obra cualificada y la importancia de la formación para ello. Los ponentes coincidieron en que existe una paradoja en el mercado laboral: mientras parte de la población está sobre cualificada, hay una "demanda bestial" de oficios técnicos que no se cubre. En este contexto, la FP Dual fue objeto de debate; Patricia Muñoz señaló que el sistema actual requiere una profunda revisión, ya que la excesiva carga administrativa impide que las pequeñas empresas (que son la gran mayoría en la comarca) puedan asumir la tutorización de alumnos, dejando esta oportunidad casi exclusivamente en manos de las grandes corporaciones.

Patricia Muñoz, miembro de CEV Valencia y presidenta de Fepeval, durante la jornada. / Fernando Bustamante

Por su parte, Miguel Chavarría destacó que desde entidades como Pactem Nord se trabaja para que esta formación llegue tanto a jóvenes como a mayores de 55 años, facilitando el acceso a las nuevas tecnologías y asegurando que la bonanza económica de la comarca se traduzca en cohesión social.

Para corregir estos desajustes, la administración está impulsando un modelo de "FP a demanda", diseñado específicamente según las necesidades de los empresarios. Julio Delgado detalló iniciativas pioneras como el Battery Campus en Sagunto para la industria de las baterías, o el proyecto L’Almet en Picanya destinado al sector de los semiconductores, donde los planes de estudio se crean a medida para garantizar el empleo inmediato.

Asimismo, el alcalde de Alboraia defendió la protección de la huerta tradicional y de productos como la chufa, asegurando que el turismo y el comercio local son piezas "clave para mantener la identidad de la comarca".

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Titular para 2030

Para cerrar el encuentro, Silvia Tomás pidió a los ponentes un titular que les gustaría leer sobre la comarca de l'Horta Nord en 2030. Manuela Pedraz soñó con una comarca que sea "referente en desarrollo económico equilibrado, donde innovación y calidad de vida avancen de la mano". Miguel Chavarría apostó por una "Horta Nord metropolitana, productiva y multifuncional". Fran Machado deseó que continúe siendo el foco de atracción tecnológica y residencial. Patricia Muñoz instó a no conformarse y seguir "peleando" por las necesidades del empresariado. Finalmente, Julio Delgado cerró con una visión optimista: "Que la industria ocupe el lugar central que merece, haciendo de l’Horta Nord una comarca con pleno empleo y mejores infraestructuras".