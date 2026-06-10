"Gent de Torrent 2026" exhibe 31 retratos que celebran la trayectoria de los vecinos de la ciudad

La Sala Cívica de l’Antic Mercat acogió en la tarde de ayer la inauguración de la exposición fotográfica “Gent de Torrent 2026”, una iniciativa impulsada por el Club de Fotografía de Torrent que rinde homenaje a hombres y mujeres cuya trayectoria, compromiso y aportaciones han contribuido al desarrollo social, cultural, educativo, deportivo, económico y humano de la ciudad.

El acto congregó a miembros del equipo de gobierno y de la corporación municipal, así como a miembros del Club de Fotografía de Torrent, retratados protagonistas de la exposición, numerosos vecinos y familiares, que quisieron acompañar a la entidad organizadora en la puesta de largo de un proyecto llamado a convertirse en una referencia dentro de la programación cultural de la ciudad.

La muestra reúne 31 retratos en blanco y negro, acompañados de reseñas biográficas que permiten conocer mejor la historia personal y la contribución de cada uno de los protagonistas seleccionados. La exposición podrá visitarse en la Sala Cívica de l’Antic Mercat hasta el próximo 3 de julio, con acceso libre y gratuito.

Un homenaje a quienes hacen grande Torrent

Durante la inauguración, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, destacó el valor humano y emocional de una exposición que trasciende el ámbito artístico para convertirse en un reconocimiento colectivo a las personas que forman parte de la identidad de la ciudad.

Folgado puso en valor la capacidad de los fotógrafos para ir más allá de la imagen y captar la esencia de cada protagonista, señalando que “no han buscado únicamente una fotografía o un encuadre, sino que han sabido reflejar aquello que cada persona lleva dentro, su mirada, su forma de ver el mundo y su propia esencia”.

La alcaldesa agradeció el trabajo desarrollado por el Club de Fotografía de Torrent y definió a sus integrantes como “los ojos de Torrent”, capaces de mostrar la ciudad y a sus vecinos desde una perspectiva cercana, humana y profundamente auténtica.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a recorrer la exposición con calma y atención, descubriendo en cada retrato las historias, emociones y valores que han contribuido a construir el Torrent de hoy.

La fotografía al servicio de la memoria colectiva

Por su parte, la presidenta del Club de Fotografía de Torrent, Carmen Monge, agradeció la asistencia de los presentes y explicó que “Gent de Torrent 2026” nace con la voluntad de poner la fotografía y la memoria visual al servicio de las personas y del patrimonio humano de la ciudad.

Visitantes y al fondo algunos de los cuadros expuestos en 'Gent de Torrent 2026'. / A. Torrent

Monge recordó la intensa actividad desarrollada por la asociación desde su creación hace seis años, consolidándose como un colectivo comprometido con la difusión de la cultura fotográfica y estrechamente vinculado a la realidad social y cultural de Torrent.

La presidenta destacó que el proyecto busca reforzar los vínculos entre la ciudadanía y contribuir a preservar la memoria de quienes han dejado huella en la ciudad. En este sentido, afirmó que “aquello que no se conoce no se puede amar, y a través de esta memoria visual conseguimos conocer mejor lo nuestro, valorarlo, recordarlo y protegerlo”.

Asimismo, subrayó que la exposición pretende salvaguardar el patrimonio humano de Torrent y reconocer a personas que, desde ámbitos muy diversos, contribuyen al bienestar colectivo. “Ninguna comunidad tiene mejor activo que su gente. Son las personas quienes aportan conocimiento, solidaridad, cultura, educación, progreso, arte y servicio a los demás, y por eso este proyecto tiene tanto sentido”, señaló.

Todos los asistentes a la inauguración de 'Gent de Torrent 2026'. / A. Torrent

Reconocimiento al Club de Fotografía de Torrent

La inauguración sirvió también para reconocer la labor que viene desarrollando el Club de Fotografía de Torrent, presidido por Carmen Monge, una entidad que en apenas seis años se ha consolidado como uno de los principales referentes culturales y creativos del municipio.

A través de exposiciones, talleres, encuentros formativos, salidas fotográficas y proyectos colectivos, la asociación ha convertido la fotografía en una herramienta de participación, convivencia y preservación de la memoria local, fortaleciendo los lazos entre generaciones y contribuyendo a difundir el patrimonio material y humano de Torrent.

Con “Gent de Torrent 2026”, y tras “El Nostre Poble” y “Els Nostres Majors”, el club incorpora una nueva iniciativa a su programación anual, reafirmando su compromiso con la ciudad y con las personas que, desde la discreción o desde la primera línea de la vida pública, ayudan a construir cada día la historia de Torrent.