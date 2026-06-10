Reconstrucción dana
El Gobierno destina 4,2 millones a la reconstrucción del alcantarillado de Alaquàs dañado por la dana
La inversión total del Gobierno de España en Alaquàs tras la Dana asciende a 96,6 millones de euros, enfocada en la reconstrucción de infraestructuras clave
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el alcalde de Alaquàs, Antonio Saura, han visitado la actuación del Gobierno de España para la reconstrucción del alcantarillado de la localidad afectado por la dana, a la que el Gobierno ha destinado 4,2 millones de euros.
Según ha explicado Bernabé, el Gobierno de España a través del Ministerio para Transición Ecológica interviene en los 6,32 kilómetros de alcantarillado que se vieron inundados por la dana. Además, se han de renovar 2,73 kilómetros de colectores en mal estado. La red de alcantarillado de Alaquàs tiene más de 105 kilómetros. La dana afectó al 5,98% de los colectores del municipio.
Sustitución en las calles Palleter y Albacete
En estos momentos, se ha actuado en la sustitución del colector de aguas residuales en las calles Palleter y Albacete. Con estas obras se lleva cabo la sustitución integral de las canalizaciones por tuberías de PVC; se reconstruye el colector del desagüe de la Ronda de Alaquàs; se rehabilitan diversos tramos en los barrios del noreste del casco urbano con tuberías de diámetros adaptados a las necesidades hidráulicas y se llevan a cabo distintas actuaciones de saneamiento.
Mejores y más resilientes
Bernabé ha destacado “el compromiso del Gobierno para la reconstrucción tras la dana de unas infraestructuras, como son las del alcantarillado, que serán mejores y más resilientes para hacer frente a los efectos del cambio climático”. La inversión total del Gobierno de España en Alaquàs para la reconstrucción tras la dana alcanza los 96,6 millones de euros.
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