Los huertos urbanos de Paiporta renacen tras la dana con la adjudicación de 35 parcelas

Los huertos urbanos municipales de Paiporta vuelven a la actividad después de los graves daños sufridos durante la dana de octubre de 2024. El Ayuntamiento ha completado la adjudicación y entrega de 35 parcelas, un paso que marca el inicio de una nueva etapa para este espacio de convivencia, agricultura de proximidad y educación ambiental.

La riada afectó tanto a las parcelas como a las infraestructuras del recinto, obligando a iniciar un proceso de recuperación progresiva. Desde entonces, la Concejalía de Medio Ambiente trabaja en tareas de limpieza, acondicionamiento y mejora para devolver los huertos a la ciudadanía y recuperar su función social y medioambiental.

Asamblea

La entrega de las parcelas se formalizó en una asamblea celebrada a finales de mayo. Las nuevas personas usuarias contarán con el acompañamiento del equipo técnico municipal, ESPAI y la empresa Fermenta, encargada de la gestión de los huertos, para poner de nuevo en marcha los terrenos y contribuir a la reactivación del espacio.

"Mucho más que una zona de cultivo"

El concejal de Medio Ambiente, Óscar Pellicer, ha destacado que los huertos urbanos son “mucho más que una zona de cultivo”, ya que representan “un punto de encuentro, convivencia y aprendizaje ambiental para muchas personas del municipio”. Pellicer ha subrayado que la puesta en marcha de estas 35 parcelas “es una gran noticia” porque permite recuperar “un espacio muy querido por la ciudadanía” y avanzar hacia unos huertos plenamente activos.

Huertos urbanos de Paiporta tras la dana / A. P. / LEV

El edil también ha querido reconocer el trabajo de los técnicos municipales, a quienes ha agradecido el esfuerzo realizado para recuperar el recinto y volver a ponerlo al servicio de los vecinos y vecinas.

El alcalde: "Es una muestra de que Paiporta sigue avanzando"

El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, ha enmarcado esta actuación dentro del proceso general de recuperación del municipio tras la catástrofe. “La recuperación del municipio también se construye desde los espacios que forman parte del día a día de la ciudadanía”, ha señalado. Para Císcar, ver de nuevo los huertos en funcionamiento, con nuevas personas usuarias y nuevos proyectos, “es una muestra de que Paiporta sigue avanzando”.

Colabora el taller de empleo

Los trabajos de recuperación continúan. Entre las actuaciones previstas figura la limpieza y desbroce de la vegetación espontánea que ha ocupado las zonas comunes tras las inundaciones. Estas tareas contarán también con la participación del alumnado del taller de empleo municipal.

Además, el Ayuntamiento tiene prácticamente finalizada la reconstrucción del cerramiento perimetral, destruido por la riada. La actuación ha sido posible gracias a una donación de Cruz Roja y permitirá reforzar la seguridad del recinto frente a robos y actos vandálicos registrados en los últimos meses.

Mejoras desde Medio Ambiente

La Concejalía de Medio Ambiente seguirá desarrollando mejoras durante los próximos meses. La próxima asamblea de los huertos urbanos, que incluirá también una sesión formativa, se celebrará el 27 de junio.

De momento, y debido a los trabajos aún pendientes y a la elevada demanda existente, las solicitudes de nuevas parcelas permanecen temporalmente cerradas. El objetivo municipal es consolidar la recuperación del recinto antes de abrir una nueva fase de adjudicaciones.