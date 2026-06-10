"Es imposible para un turista extranjero utilizar el autobús metropolitano a València"

Cada vez son más los turistas que utilizan los hoteles en el entorno de la gran capital para alojarse en su visita a València. Especial relevancia está adquiriendo en los últimos años el complejo hotelero en la zona comercial de Alfafar, donde se han llegado a acuerdos con operadores de China, y es bastante habitual ver a autobuses en la puerta de estos alojamientos para trasladar a centenares de turistas hacia la capital.

Sin embargo, hay muchos turistas que huyen de los viajes organizados y prefieren descubrir el destino escogido usando el transporte público. Algo que es un verdadero problema en el entorno metropolitano, según asegura un turista que ha puesto una reclamación ante Turismo.

Este viajero llegado desde Italia, se alojó durante cuatro días en un hotel situando en la zona de Alfafar Park, en la zona comercial, a donde llegan los autobuses de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), más conocidos como los autobuses amarillos, que unen la capital con los pueblos de l'Horta Sud, dependiendo de la línea que escojas. En este caso concreto, el turista quiso hacer uso de la línea 183, Centro Comercial Alfafar - Sedaví - València, que vio en internet que paraba cerca del hotel. "Intenté usar la Línea 183, pero debo señalar que es imposible para un turista extranjero utilizarla. Las paradas casi nunca están señalizadas; si las conoces, perfecto; si no, es imposible adivinarlas. En muchos casos, el número de línea no aparece en la parada; en algunos casos, ni siquiera hay parada. A veces, los conductores hacen lo que les da la gana... Es lamentable que en un país moderno como España, en una ciudad vanguardista como Valencia, exista un nivel de servicio tan bajo", asegura este viajero desencantado.

Paradas desapercibidas

La realidad es que algunas paradas no están señalizadas y otras pasan bastante desapercibidas. Algunas en el término ya de València, usan las marquesinas de la EMT, pero no hay carteles, ni itinerarios ni nada que identifique que para ahí el autobús, a no ser que se busque a través de una aplicación como google maps o la de la ATMV.

Parada difícil de visualizar. / L-EMV

Precisamente esto es lo que argumentó el ciudadano italiano en su denuncia. "Espero que tomen nota de mi queja y tomen medidas. Creo que esta situación merece una solución, sobre todo para los turistas", concluye.