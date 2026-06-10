Los jóvenes de la dana piden tener voz en la reconstrucción. Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden del informe “De lo urgente a lo importante”, elaborado por la ONG Plan International, en un proyecto subvencionado por el Ministerio de Infancia y Juventud. La presentación ha tenido lugar este miércoles en el Castell d’Alaquàs.

En el estudio han participado jóvenes de Catarroja y Massanassa que vieron como los efectos de la riada trastocaba toda su vida y su entorno, especialmente los centros escolares, algunos de los cuales, 19 meses después, todavía están por reconstruir.

"Es la generación que vivirá en estos municipios"

El informe pretende ser una llamada de atención a las autoridades e instituciones para que cuenten con este sector de la población que, al fin y al cabo, “es la generación que va a vivir en estos municipios en el futuro ”, como señala la CEO de Plan International, Virginia Saiz.

Los jóvenes han participado con entrevistas y paseos por sus municipios para mostrar cómo ha cambiado su entorno y qué harían para mejorarlo.

"De ser protagonistas a ser invisibles"

Díaz ha resumido el documento en tres mensajes que han lanzado los jóvenes. Por una parte, “el sentimiento de haber pasado de ser protagonistas, ayudando a quitar el barro, a ser invisibles en el proceso de reconstrucción”. Aquí ha hecho referencia a una de las aportaciones de un joven de Benetússer que apunta: “Éramos héroes y ahora somos otra vez los últimos de la fila. “Esto es una llamada de atención”, ha matizado la directora general.

"Repuntes de ansiedad y otros trastornos"

El último de los puntos es la educación, que se ha convertido en el último escalón de la reconstrucción. “El impacto emocional de la Dana está surgiendo ahora con repuntes de ansiedad y otros trastornos “ explica Díaz, quien remarca que los alumnos de Secundaria pasaron por el COVID y han acabado con una Dana, “encadenado una crisis con otra”.

El informe propone reconocer el derecho a la participación en todas las fases de la reconstrucción, pero como matiza Díaz, “no como consultas puntuales sino con mecanismos reales para que puedan opinar sobre los temas que les interesan como educación, vivienda, ocio y salud mental”.

Un momento durante la jornada "De lo urgente a lo importante" en el Castell d'Alaquàs. / A. D.

El secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez, que ha participado en la presentación de las conclusiones, ha iniciado do en las mismas cuestiones, remarcando que el urbanismo en las ciudades “parece que se ha olvidado de la juventud”. “Hay que crear espacios para ellos para poder escucharlos como un agente más”.

Pérez ha remarcado los recursos movilizados por su ministerio tras la dana, con más de 60 millones, 46 para ayuntamientos con el fin de desarrollar políticas de juventud y procesos de participación y 13 millones a entidades.

Construcción de una ludoteca

El alcalde de Alaquàs, Toni Saura, como municipio anfitrión, reforzó la idea de que la “reconstrucción no se puede hacer hablando en el nombre de los jóvenes, sino escuchándolos”. Saura ha recordado que el municipio ha recibido un millón de euros del ministerio con el que se están llevando a cabo diversos proyectos, entre ellos la construcción de una ludoteca.

En la jornada también ha participado Carmen Grau, experta en gestión de emergencias, quien ha contado los simulacros que se han hecho en Catarroja y Massanassa, así como su experiencia en catástrofes naturales. A esta intervención le han seguido charlas con jóvenes y técnicos municipales.