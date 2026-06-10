De necesitar dos bastones para mantenerse en pie a caminar una hora diaria: la receta deportiva que cambia vidas en La Pobla de Farnals

Hace apenas unos meses Mari Carmen, necesitaba dos bastones para poder mantenerse en pie. Hoy camina una hora diaria por la playa sin ningún tipo de apoyo. Su caso no es único, pero sí refleja el impacto real de la receta deportiva en La Pobla de Farnals, un programa municipal que está transformando la vida de personas con patologías crónicas o hábitos sedentarios a través del ejercicio físico adaptado.

Desde su puesta en marcha a finales de octubre, la iniciativa ha avanzado ya con su segundo grupo activo, consolidando un modelo basado en la atención personalizada y el acompañamiento continuo. Sin dejar de lado el seguimiento de sus médicos de cabecera, Toni Torralbo, técnico municipal de Deportes y encargado de dirigir las sesiones, adapta los ejercicios a cada participante y realiza un seguimiento constante que va más allá de las clases semanales.

Historias que explican el éxito del programa

Mari Carmen, diagnosticada de esclerosis múltiple, es uno de los ejemplos más evidentes. Llegó al programa con grandes dificultades de movilidad y apoyándose en dos bastones. Seis meses después, ya no los necesita. “Ahora todos los días voy a andar una hora a la playa, sin bastones. Mi enfermedad no ha evolucionado desde entonces”, explica. En ese proceso también ha perdido 17 kilos de peso, ha recuperado movilidad y, sobre todo, ha incorporado el ejercicio a su día a día. “Esto nos ha dado la vida a algunas personas”, resume.

Mari Carmen, alumna del primer grupo den la Pobla de Farnals. / A.P.F.

En una línea similar se encuentra Pilar, participante del segundo grupo y diagnosticada de párkinson. Tras años de incertidumbre, un diagnóstico que tardó 7 años en llegar y limitaciones físicas, hoy forma parte de la dinámica grupal que le ha permitido mejorar su estado físico y mantener una rutina activa.

Ambas coinciden en señalar la implicación del equipo como uno de los factores determinantes del éxito del programa, destacando tanto el acompañamiento del personal sanitario como la cercanía y seguimiento del técnico deportivo.

Mucho más que una clase semanal, el “kit-kat deportivo”

Las sesiones se desarrollan en el polideportivo municipal, pero el cambio real se produce fuera de ellas. Cada participante cuenta con pautas personalizadas para continuar la actividad durante la semana, adaptadas a su situación física y médica. El seguimiento es uno de los pilares del programa. El técnico municipal mantiene contacto telefónico con los participantes para reforzar la continuidad, resolver dudas y evitar el abandono una vez finalizado el curso. Este acompañamiento se extiende también a personas en lista de espera o que ya han completado el programa.

El objetivo no es solo mejorar durante unos meses, sino consolidar hábitos saludables a largo plazo. En este sentido, desde el área de Deportes se insiste en la importancia de incorporar pequeños momentos de actividad física en la rutina diaria, lo que es llamado un “kit-kat deportivo”, como base del cambio.

Entrenamiento. / A.P.F.

En este sentido, la concejala de Deportes, Carmen Alcíbar, ha subrayado que desde el ayuntamiento “existe una apuesta clara por mejorar la calidad de vida de las personas a través del deporte, lo cual no solo influye en la salud física, sino también en la mental”. Alcíbar ha destacado además la importancia de “acercar el deporte a toda la ciudadanía, sin que nadie quede fuera por motivos económicos, y poniendo el foco en colectivos con necesidades específicas derivados desde atención primaria”. La concejala ha valorado especialmente la coordinación entre el ámbito sanitario y el área municipal de Deportes, “una colaboración que está dando resultados incluso por encima de lo esperado”.

Un programa que crece y genera demanda

El programa se desarrolla en grupos reducidos, lo que permite una atención individualizada. Actualmente, el segundo grupo está en marcha y ya hay personas interesadas en participar en la siguiente edición, prevista tras el verano. En muchos casos, se trata de personas que nunca habían practicado ejercicio físico y que, gracias a esta iniciativa, han dado el primer paso hacia una vida más activa.

La receta deportiva se enmarca dentro del programa autonómico “En Moviment”, impulsado por la Conselleria de Sanidad, aunque su desarrollo en La Pobla de Farnals se articula desde el ámbito municipal a través del área de Deportes. Más allá de los beneficios físicos, la iniciativa ha generado también un impacto social, favoreciendo la creación de vínculos entre personas con situaciones similares y reforzando la motivación colectiva. Con la vista puesta en el próximo grupo, el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals continúa consolidando un modelo que demuestra cómo el deporte, cuando se adapta y se acompaña, puede convertirse en una herramienta clave para mejorar la salud y la calidad de vida.