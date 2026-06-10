Per l’Horta exige a la Generalitat renunciar al trazado de plataforma reservada entre Xirivella y Aldaia

El colectivo Per l’Horta ha presentado alegaciones al proyecto de plataforma reservada para transporte público entre València y el eje Xirivella-Alaquàs-Aldaia al considerar que una parte de la actuación supondría la destrucción de casi 50.000 metros cuadrados de huerta protegida. La entidad reclama a la Generalitat que renuncie al nuevo trazado previsto entre Xirivella y Aldaia y que, en su lugar, se utilicen las carreteras CV-403 y CV-409 en régimen compartido con el tráfico privado.

El colectivo sostiene que la documentación sometida a información pública no justifica suficientemente la necesidad de crear una plataforma segregada en ese tramo. En sus alegaciones, Per l’Horta argumenta que el estudio no aporta datos concretos de intensidad de tráfico, retenciones, fluidez por franjas horarias ni tiempos de recorrido tramo a tramo que permitan acreditar que la nueva infraestructura sea imprescindible.

El PAT exige una justificación

La asociación en defensa de la huerta recuerda, además, que el Plan de Acción Territorial de la Huerta exige una justificación basada en una “imperiosa necesidad” vinculada a un interés público prevalente para poder ocupar suelo agrícola protegido. A su juicio, el proyecto no cumple ese umbral en el tramo de unos dos kilómetros entre Xirivella y Aldaia.

Per l’Horta defiende que la mejora de tiempos que podría aportar una plataforma exclusiva sería mínima si se compara con su coste territorial, económico y ambiental. La entidad subraya que el propio proyecto contempla velocidades reducidas, de entre 40 y 50 kilómetros por hora, que podrían alcanzarse, según sus alegaciones, mediante el uso de las carreteras existentes, que cuentan únicamente con dos rotondas intermedias como elementos moderadores de velocidad.

Actuar por fases

Por ello, el colectivo plantea aplicar un principio de “prudencia cautelar” y actuar por fases. Su propuesta pasa por comprobar primero la eficacia de un itinerario compartido por las carreteras actuales antes de ejecutar una nueva plataforma que implicaría expropiaciones, obras de construcción, mantenimiento futuro y una nueva ocupación de huerta.

La entidad también reclama que el "proyecto se reformule desde una visión conjunta del corredor de movilidad". En concreto, pide integrar las tres infraestructuras viarias del ámbito conforme a las directrices paisajísticas del PATH y evitar que el itinerario ciclista y peatonal quede encajonado entre calzadas de tráfico motorizado.

Trazado del proyecto de plataforma reservada. / Levante-EMV

Per l’Horta advierte, finalmente, de que si la Generalitat mantiene la actuación, la finalidad expropiatoria deberá quedar vinculada de manera expresa, permanente y exclusiva al transporte público metropolitano en superficie. La asociación sostiene que cualquier cambio futuro en ese uso debería comportar la impugnación automática de la actuación y la obligación de revertirla.

Abierta a modificaciones

Cabe recordar que la Generalitat Valenciana abrió la puerta a realizar modificaciones en el proyecto tras las alegaciones presentadas por los los municipios de Xirivella y Alaquàs, tal como informó Levante-EMV. Ambos consistorios han presentado alegaciones al estudio informativo del proyecto que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación presentó hace dos meses y que sometió a información pública el pasado 22 de abril por considerar que atenta contra el modelo urbanístico de ambas ciudades y perjudica a los vecinos. El problema no es el puente nuevo que se construirá sobre el río Turia y la V-30, sino el vial exclusivo para autobuses que atraviesa Xirivella por la Avenida Constitución y Virgen de los Desamparados, y en Alaquàs por la Avenida Blasco Ibáñez. Dos arterias de comunicación que perderán espacio para peatón con la reducción de aceras y aumentarán el tráfico, además de eliminar aparcamientos e inhabilitar terrazas de bares y restaurantes.

Los vecinos, también en contra

Los vecinos de Xirivella tampoco quieren la plataforma reservada de transporte anunciada por la conselleria de Infraestructuras, para mejorar la movilidad entre València y esta localidad de l'Horta Sud. La Federación de Asociaciones Vecinales ha estado recogiendo firmas en contra del proyecto y han presentado alegaciones al proyecto que se encuentra en exposición pública. Asimismo otro vecino, Pedro Alcalá, también inició una campaña de recogida de firmas.

Un autobús metropolitano a su paso por Xirivella. / J. M. LOPEZ

La Federación de Asociaciones Vecinales lo tiene claro: "Este proyecto es un suicidio, mata la vida del pueblo", dice la presidenta Maika Olivares. Una dura sentencia que demuestran con argumentos sólidos, en los que basan sus alegaciones contra el Estudio Informativo de la plataforma reservada para el transporte público que conectará València con Xirivella, Aldaia y Alaquàs. Los vecinos denuncian que el proyecto, lejos de ser una mejora, supone un retroceso social y territorial que trata al municipio como una "periferia subordinada".