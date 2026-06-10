Quart de Poblet celebra una multitudinaria Passejà de Sant Onofre marcada por la emoción, la pólvora y la tradición
Un centenar de Amics de la Passejà disparan cerca de 8.500 cohetes en una noche cargada de simbolismo y devoción al patrón
Quart de Poblet ha vuelto a vivir este 9 de junio una de sus celebraciones más emblemáticas con la tradicional Passejà de Sant Onofre, una festividad profundamente arraigada en la localidad en la que la pólvora, el fuego y la devoción se convierten en los grandes protagonistas. Durante la noche, cientos de vecinos y vecinas acompañaron la imagen del patrón en su recorrido desde la Ermita hasta la Iglesia de la Purísima Concepción.
La fiesta, declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico, ha alcanzado este año su 303ª edición, consolidándose como una de las expresiones culturales más representativas del municipio. El trabajo de la Associació Amics de la Passejà junto con el Ayuntamiento de Quart de Poblet, ha permitido celebrar una edición especialmente significativa, caracterizada por la amplia participación de personas de todas las edades y el orgullo por mantener viva esta tradición centenaria.
La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, junto a los miembros de la Corporación, ha acompañado al patrón en su ya tradicional recorrido hasta la Iglesia. “Hay noches que no se explican, se sienten, y la noche de la Passejà es una de ellas. Quart de Poblet se llena de pólvora, de luz, de ilusión, de música y de gente para vivir la fiesta más importante, la noche más esperada de todo el año. La Passejà representa el orgullo de todo un pueblo y caminamos juntos con la responsabilidad de seguir cuidando lo que nos hace únicos”.
Uno de los momentos más esperados de la noche fueron las tradicionales Rodes de foc en la rotonda de l’Aigua. A partir de ese momento comenzó un intenso recorrido marcado por el espectáculo de las ruedas de fuego de la Asociación Amics de la Passejà y las exhibiciones pirotécnicas ofrecidas por Pirotècnia Rausell de Bétera y Pirotècnia Valenciana de Llanera de Ranes. La noche culminó con el tradicional castillo de fuegos artificiales frente a la Biblioteca Municipal Enric Valor y l’Entrà de foc del santo a la Iglesia.
Cerca de 8.500 cohetes encienden Quart de Poblet
A lo largo del recorrido, un centenar de miembros de Amics de la Passejà protagonizaron el espectáculo pirotécnico que acompaña a la procesión, disparando alrededor de 8.500 cohetes. Amenizados por la música de Va de Bo y por la S.A.M. La Unió de Quart de Poblet, el estruendo de la pólvora, el resplandor del fuego y la música envolvieron las calles del municipio, contribuyendo a crear una atmósfera única que cada año convierte la Passejà de Sant Onofre en una de las citas más esperadas y emocionantes para la ciudadanía.
La celebración contó con la asistencia de diversas autoridades y representantes políticos, entre ellos los alcaldes y alcaldesas Carlos F. Bielsa (Mislata), Lorena Silvent (Catarroja), Eva Sanz (Benetússer), Vicent Zaragozá (Silla), Toni Saura (Alaquàs), Guillermo Luján (Aldaia), José F. Cabanes (Sedaví) y Nuria Campos (Teniente de Alcalde de Paterna), así como representantes políticos de distintas instituciones.
Como cierre de la jornada, vecinos y vecinas compartieron la tradicional degustación de horchata y rosquilletas frente a la sede de la Asociación Amics de la Passejà, poniendo fin a una noche que volvió a demostrar la fuerza de una tradición que forma parte esencial de la identidad cultural de Quart de Poblet.
Una fiesta para todos los públicos
La programación dedicada a Sant Onofre continúa este miércoles, 10 de junio, con actividades para todas las edades. Durante la mañana se ha celebrado el regreso de la imagen del patrón a la Ermita y, tras la eucaristía, se ha disparado una mascletà a cargo de Pirotecnia Valenciana de Llanera de Ranes.
Además, la Avenida Sant Onofre acoge una nueva edición del tradicional Mercat de Sant Onofre, un espacio que reúne comercio de proximidad, animación teatral de la compañía l’Esglai Teatre y talleres infantiles de pilotes programados a partir de las 18:00 horas.
La tarde estará marcada por la música con el concierto extraordinario de la Agrupació Musical L’Amistat, previsto para las 19:30 horas en el Parc de Sant Onofre. Posteriormente, a las 21:00 horas, tendrá lugar la solemne procesión en honor al patrón, que recorrerá las principales calles del municipio.
Pujà Infantil
Los actos concluirán el próximo 19 de junio con la tradicional Pujà infantil de Sant Onofre, una de las celebraciones más emotivas del calendario festivo. En ella, los niños y niñas de Quart de Poblet acompañarán la imagen del santo desde la Iglesia de la Purísima Concepción hasta la Ermita, contribuyendo a mantener viva una tradición que fortalece los lazos entre generaciones y refleja el profundo arraigo cultural de la localidad.
El Ayuntamiento de Quart de Poblet pone en valor la labor de todos los servicios y profesionales que han contribuido al correcto desarrollo de la Passejà de Sant Onofre. En especial, ha destacado el trabajo realizado por la Policía Local, la Brigada Municipal y los servicios de limpieza, cuya dedicación y coordinación han sido fundamentales para garantizar la seguridad, la organización y el buen estado de los espacios públicos antes, durante y después de la celebración. Su esfuerzo ha permitido que vecinos y visitantes pudieran disfrutar de la fiesta con total normalidad y en las mejores condiciones.
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