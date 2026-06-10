Torrent abre el plazo para las ayudas de comedor del alumnado de 0 a 3 años y centros educativos

El Ayuntamiento de Torrent anuncia la apertura del plazo de presentación de solicitudes de dos importantes líneas de ayudas correspondientes al curso escolar 2025/2026: las becas para el servicio de comedor dirigidas al alumnado de Educación Infantil de primer ciclo (0-3 años) y las subvenciones municipales en materia educativa destinadas a centros docentes y asociaciones educativas.

Con estas convocatorias, el consistorio busca facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, reducir las desigualdades sociales y seguir impulsando proyectos educativos que contribuyan a mejorar la calidad de la enseñanza y la participación de la comunidad educativa de Torrent.

Ayudas de comedor

La convocatoria de ayudas de comedor está dirigida al alumnado de entre 0 y 3 años matriculado durante el curso 2025/2026 en escuelas infantiles de primer ciclo autorizadas por la Generalitat Valenciana.

El Ayuntamiento destinará un total de 250.000 euros a esta línea de ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva y podrán alcanzar hasta 500 euros por beneficiario.

Las ayudas tienen como finalidad contribuir a sufragar parcialmente el coste del servicio de comedor escolar, favoreciendo el acceso a este recurso esencial para muchas familias y apoyando especialmente a aquellas con mayores necesidades económicas. La valoración de las solicitudes se realizará principalmente en función de la renta per cápita familiar.

Podrán solicitar estas ayudas las familias empadronadas en Torrent junto a todos los miembros de la unidad familiar desde el inicio del curso escolar 2024/2025, siempre que el alumnado esté matriculado en un centro autorizado y se cumplan los requisitos establecidos en las bases.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a partir del día de hoy y hasta el próximo 23 de junio a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (EDUC-012.Concesión de ayudas para el alumnado de Educación Infantil de Primer Ciclo).

Ayudas para impulsar la actividad educativa de los centros

Por otra parte, el Ayuntamiento de Torrent ha aprobado las bases reguladoras de las subvenciones en materia educativa para el curso 2025/2026, dotadas con un presupuesto global de 50.000 euros.

Estas ayudas tienen como objetivo apoyar iniciativas que contribuyan a enriquecer la actividad educativa de los centros sostenidos con fondos públicos y fomentar la participación de las asociaciones de alumnado y de familias.

Las subvenciones se distribuyen en cinco modalidades: 7.000 euros para la adquisición de material didáctico; 7.000 euros para la ampliación de fondos bibliográficos de las bibliotecas escolares; 8.000 euros para el desarrollo de experiencias pedagógicas innovadoras; 8.000 euros para actividades culturales y extraescolares promovidas por los centros educativos; y 20.000 euros destinados al sostenimiento y las actividades desarrolladas por las asociaciones de familias y alumnado.

Entre los proyectos subvencionables se incluyen iniciativas de innovación educativa, programas de fomento de la lectura, actividades culturales, proyectos relacionados con la sostenibilidad ambiental o la participación de las familias en la vida escolar.

Las ayudas se concederán también mediante concurrencia competitiva, valorándose aspectos como la atención al alumnado en situación socioeconómica desfavorecida, la inclusión del alumnado de educación especial, la participación de las familias, la innovación educativa y el respeto al medio ambiente.

El plazo para presentar solicitudes será de quince días hábiles desde hoy y hasta el próximo 1 de julio a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (EDUC-004 Concesión de subvenciones en materia de educación).

Compromiso con la igualdad de oportunidades y la conciliación familiar

Con estas dos líneas de ayudas, el Ayuntamiento de Torrent reafirma su apuesta por una educación accesible y de calidad, apoyando tanto a las familias como a los centros educativos y asociaciones que contribuyen diariamente al desarrollo integral del alumnado.

Las convocatorias forman parte de la estrategia municipal para garantizar la igualdad de oportunidades, favorecer la conciliación familiar y promover proyectos educativos innovadores que repercutan positivamente en toda la comunidad educativa de la ciudad.