Torrent Històrica consolida su séptima edición como referente cultural acercando historia y literatura

Torrent Històrica cerró el pasado fin de semana su séptima edición consolidándose como una de las principales citas culturales del municipio y reafirmando su capacidad para acercar la literatura y la historia a la ciudadanía. Pese al cambio de fechas, trasladándose por primera vez del mes de noviembre a junio, el festival volvió a contar con una notable respuesta del público y reunió a destacados nombres de la narrativa histórica contemporánea.

Uno de los momentos más destacados de esta edición fue la visita del escritor Javier Cercas, quien el viernes participó en un encuentro celebrado en el Ayuntamiento de Torrent y recibió el premio Cónsul Honorario, el principal reconocimiento otorgado por el certamen. Durante su intervención, el autor de 'Soldados de Salamina' y 'Anatomía de un instante' reflexionó sobre la relación entre historia y literatura, señalando que el pasado de la España del siglo XX constituye “una dimensión del presente”, ya que muchos de sus acontecimientos continúan proyectándose sobre la realidad actual.

Torrent Històrica se consolida como un referente "para involucrar a la ciudadanía en la cultura". / Kike Taberner

Autores y autoras de prestigio

La programación del sábado volvió a apostar por el formato cercano y participativo que caracteriza a Torrent Històrica desde sus inicios. Los asistentes pudieron compartir experiencias con autores y autoras de reconocido prestigio a través de clubes de lectura y encuentros literarios. Entre ellos destacaron las sesiones protagonizadas por Annie Lyons y Begoña Valero, así como las conversaciones entre Coia Valls y Juan Francisco Ferrándiz sobre grandes obras arquitectónicas que transformaron su tiempo, y el diálogo entre Juanjo Braulio y José Ángel Mañas centrado en figuras históricas valencianas que desempeñaron un papel relevante en distintos momentos de la historia.

El director de Torrent Històrica, Santiago Álvarez, valoró muy positivamente el desarrollo de esta séptima edición y destacó que el festival ha vuelto a demostrar su fortaleza pese al cambio de calendario. “Hemos podido constatar un nuevo éxito, empezando por la entrega de nuestro reconocimiento principal a un escritor de la talla y la trayectoria de Javier Cercas. Además, nuestros encuentros con autores han despertado un extraordinario interés y los clubes de lectura han servido para involucrar de nuevo a la ciudadanía y acercarla a la cultura”, señaló.

Visitantes comprando ejemplares de libros durante Torrent Històrica. / Kike Taberner

"Mucho más que un festival literario"

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torrent, Aitor Sánchez, subrayó la consolidación del certamen como una herramienta fundamental para fomentar la participación cultural. “Torrent Històrica se ha convertido en mucho más que un festival literario. Es un espacio de encuentro que permite a vecinos y visitantes acercarse a la historia y a la literatura de una manera accesible, participativa y enriquecedora”, afirmó.

Sánchez destacó además la excelente acogida que ha tenido el cambio de fechas y el compromiso del consistorio con el crecimiento del proyecto. “La respuesta del público demuestra que Torrent Històrica cuenta con una comunidad fiel y consolidada. Nuestro objetivo es seguir impulsando iniciativas que involucren a la ciudadanía en la cultura, que fomenten el pensamiento crítico y que conviertan a Torrent en un referente cultural dentro y fuera de nuestra ciudad”, añadió.

Con esta séptima edición, Torrent Històrica reafirma su papel como una cita imprescindible para los amantes de la literatura histórica y continúa ampliando su impacto cultural gracias a una programación que combina divulgación, participación ciudadana y la presencia de algunos de los autores más relevantes del panorama literario actual.