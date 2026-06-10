Torrent recupera el baile de mayores en el CEAM ocho años después

Torrent sigue dando pasos adelante en su compromiso con el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha confirmado que el próximo sábado 13 de junio de 2026 regresará el baile al Centro Especializado de Atención a Mayores (CEAM) de la calle Caja de Ahorros, recuperando así una actividad muy demandada por los usuarios del centro y que llevaba aproximadamente ocho años sin celebrarse.

El baile se desarrollará todos los sábados, en horario de 17:00 a 20:00 horas, hasta la finalización de la temporada durante el próximo mes de julio, al igual que ocurre en el resto de espacios municipales donde actualmente se desarrolla esta actividad.

Con esta incorporación, el Ayuntamiento de Torrent culmina uno de los compromisos adquiridos con las personas mayores de la ciudad, ampliando las opciones de ocio saludable, convivencia y envejecimiento activo.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “hoy cumplimos un compromiso muy importante con nuestros mayores. Recuperamos un espacio muy querido para ellos, donde durante décadas disfrutaron de tardes de convivencia, amistad y baile. Escuchar sus peticiones y trabajar para hacerlas realidad es una prioridad para este equipo de gobierno”.

Folgado ha señalado además que “el regreso del baile al CEAM demuestra que cuando las administraciones colaboran, los proyectos salen adelante. Quiero agradecer especialmente al Consell de la Generalitat Valenciana, a la Consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Elena Albalat, y a la dirección del centro su sensibilidad y su implicación para que esta actividad tan importante para nuestros mayores vuelva a ser una realidad”.

La primera edil también ha recordado que “desde el inicio de esta legislatura nos marcamos el objetivo de recuperar y ampliar las actividades dirigidas a nuestros mayores. En mayo de 2024 recuperamos los bailes y hoy damos un paso más incorporando nuevamente el CEAM a esta nueva red de espacios de encuentro y convivencia”.

Una reivindicación histórica de los mayores

El CEAM dejó de albergar las tradicionales sesiones de baile aproximadamente en 2019, para disgusto de numerosos usuarios que durante décadas habían disfrutado de esta actividad social y recreativa en el centro ubicado en la calle Caja de Ahorros.

Durante la presente legislatura, la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha llevado a cabo las actuaciones necesarias para insonorizar la sala, permitiendo que el espacio reúna las condiciones adecuadas para recuperar esta actividad. Gracias a la colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Torrent y la dirección del centro, el baile vuelve a formar parte de la programación habitual del CEAM.

Cuatro días de baile a la semana en diferentes espacios

La recuperación del CEAM consolida la amplia oferta de baile para mayores impulsada por el Ayuntamiento de Torrent durante esta legislatura.

Actualmente, hasta la finalización de la temporada en julio, las personas mayores pueden disfrutar de sesiones de baile en los siguientes espacios:

Jueves , de 17:00 a 20:00 horas, en el Centro de Mayores de la calle Bellido.

, de 17:00 a 20:00 horas, en el Centro de Mayores de la calle Bellido. Viernes , de 17:00 a 20:00 horas, en l’Espai Sant Gregori.

, de 17:00 a 20:00 horas, en l’Espai Sant Gregori. Sábados , de 17:00 a 20:00 horas, en el CEAM.

, de 17:00 a 20:00 horas, en el CEAM. Sábados , de 18:00 a 21:00 horas, en el Centro Comercial Las Américas.

, de 18:00 a 21:00 horas, en el Centro Comercial Las Américas. Domingos, de 18:00 a 21:00 horas, en el Centro Comercial Las Américas.

De esta forma, Torrent contará con cuatro días de baile a la semana en cuatro ubicaciones diferentes, siendo el sábado la jornada con mayor oferta, al disponer de dos espacios simultáneos para que los mayores puedan elegir el que mejor se adapte a sus preferencias.

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, Arturo García, ha subrayado que “el baile es mucho más que una actividad de ocio. Es una herramienta fundamental para favorecer un envejecimiento activo, mejorar la movilidad, fomentar las relaciones sociales y contribuir al bienestar emocional de las personas mayores”.

Mantenerse activos

García ha añadido que “desde el Ayuntamiento de Torrent seguimos trabajando para ofrecer actividades que permitan a nuestros mayores mantenerse activos, compartir tiempo en compañía, combatir la soledad no deseada y participar en programas que también les ayuden a acercarse a las nuevas tecnologías, reduciendo la brecha digital y mejorando su autonomía”.

Con la recuperación del baile en el CEAM, Torrent continúa reforzando su apuesta por las políticas dirigidas a las personas mayores, ofreciendo más espacios de encuentro, participación y convivencia para uno de los colectivos más importantes de la ciudad.