La ATMV responde a la queja del turista: cuatro paradas de autobús renovadas en Alfafar Park

La Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) no se ha mantenido ajeno a la protesta del turista italiano recogida en Levante-EMV sobre la dificultad para coger un autobús metropolitano, en concreto de la Línea 183 València-CC Alfafar, para trasladarse desde el hotel donde se alojó unos días, situado en Alfafar Park, a la capital. Este vecino italiano afirmaba que las paradas "casi nunca están señalizadas; si las conoces, perfecto; si no, es imposible adivinarlas. En muchos casos, el número de línea no aparece en la parada; en algunos casos, ni siquiera hay parada".

Una denuncia que la entidad ha recogido, y ha respondido a través de este diario. La Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV) explica que precisamente ha completado en Alfafar la instalación de 14 nuevos elementos de mobiliario e información al usuario, de los que cuatro se encuentran en el entorno de Alfafar Park. Esta actuación se enmarca en el plan de renovación integral del mobiliario de MetroBús en el área metropolitana de València, supondrá la instalación de un total de 1.064 elementos y cuya ejecución ha alcanzado ya el 91,55% de los elementos previstos.

Poste en Alfafar. / ATMV

"Con esta intervención, la ATMV continúa avanzando en la modernización de la red metropolitana de transporte público, reforzando la accesibilidad, la información al usuario y la calidad de las infraestructuras en parada", afirman.

En el municipio de Alfafar, concretamente, se han instalado hasta la fecha 14 nuevos elementos: cuatro marquesinas y ocho postes dinámicos, con pantalla de información en tiempo real más dos postes convencionales o tótems de parada.

"Estas actuaciones tienen como finalidad mejorar la visibilidad y localización de las paradas, facilitar la identificación de los servicios de transporte público y ofrecer información más clara y accesible a las personas usuarias. Asimismo, contribuyen a homogeneizar la imagen de la red de MetroBús en toda el área metropolitana de València", aseguran.

Las cuatro paradas en Alfafar Park. / ATMV

Paradas accesibles y sostenibles

La zona de Alfafar Park dispone actualmente de cuatro paradas de MetroBús, que dan servicio a uno de los principales polos comerciales y de actividad del municipio como se observa en la siguiente imagen.

"Los nuevos elementos incorporan soluciones orientadas a mejorar la experiencia de viaje, incluyendo sistemas de información más visibles y actualizados, criterios de accesibilidad universal y una imagen corporativa común para toda la red. Además, las nuevas marquesinas y tótems han sido diseñados bajo parámetros de sostenibilidad y eficiencia energética, empleando materiales reciclados y reciclables que contribuyen a reducir el impacto ambiental de las infraestructuras", concluyen.