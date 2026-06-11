Catarroja homenajea al oboísta Francisco Salanova por su trayectoria y reciente galardón

Catarroja ha rendido homenaje a su prestigioso oboísta, Francisco Salanova. La alcaldesa, Lorena Silvent, lo recibió oficialmente en el ayuntamiento, junto a su familia, para trasladarle la felicitación por un último galardón que ha recibido de un medio de comunicación y reconocer su trayectoria profesional.

Esta recepción institucional ha servido para poner en valor una carrera musical de referencia y el vínculo permanente que el músico ha mantenido con el municipio a lo largo de los años. Silvent ha destacado que “Francisco Salanova representa el talento que nace en nuestro pueblo, que se proyecta más allá de Catarroja y que nunca pierde el vínculo con sus raíces”.

La alcaldesa ha señalado que “para Catarroja es un orgullo contar con personas que llevan el nombre de nuestro municipio allá donde desarrollan su trayectoria profesional y humana”. Durante la recepción, le ha trasladado personalmente la felicitación del municipio por una trayectoria reconocida dentro y fuera de la Comunitat Valenciana, así como por el reciente reconocimiento otorgado por el diario La Razón.

Una vida dedicada a la música

Nacido en Catarroja, Francisco Salanova es una de las figuras destacadas de la música valenciana. Oboísta de reconocido prestigio, ha desarrollado una extensa trayectoria artística y docente que lo ha llevado a actuar en importantes formaciones y escenarios nacionales e internacionales.

A lo largo de su carrera ha compaginado la interpretación musical con una intensa labor pedagógica, contribuyendo a la formación de numerosas generaciones de músicos y convirtiéndose en una referencia dentro del ámbito musical valenciano. Su compromiso con la cultura y la música, así como su vinculación con Catarroja y con el tejido musical del municipio, han formado parte de su trayectoria personal y profesional.

Orgullo de pueblo

El Ayuntamiento de Catarroja ha querido aprovechar esta distinción del periódico para reconocer públicamente el talento local y destacar la importancia de visibilizar aquellas personas que contribuyen a proyectar una imagen positiva del municipio a través de su trabajo y dedicación.

Con iniciativas como esta, el consistorio reafirma su voluntad de poner en valor las personas que, desde diferentes ámbitos, contribuyen al prestigio, la identidad y la proyección de Catarroja.