Cuatro menores de Picassent se enfrentan a una multa de hasta 20.000 euros por defecar y orinar en la piscina

Cuatro menores de Picassent se enfrentan a una multa de hasta 20.000 euros por actos vandálicos en la piscina municipal de verano. De momento, el ayuntamiento les ha requerido el pago del coste de vaciado, limpieza, desinfección, analíticas y llenado de la piscina infantil, donde defecaron y orinaron, cuyos trabajos están presupuestados en más de 4.000 euros.

La semana pasada los jóvenes accedieron por la noche a las instalaciones y se dedicaron a arrojar mobiliario a la piscina grande y a hacer sus necesidades en la piscina infantil. No eran conscientes de los detectores y las cámaras que vigilan el recinto y que alertaron a la Policía Local. Los agentes se personaron de inmediato y procedieron a trasladarlos a las dependencias policiales para su identificación y dar aviso, posteriormente, a sus progenitores al ser menores de edad.

El ayuntamiento ha cursado la correspondiente denuncia que puede conllevar una sanción de hasta cuatro veces el valor de lo dañado, por lo que la sanción podría alcanzar casi los 20.000 euros.

El año pasado, por estas fechas, el Centro Deportivo Municipal también sufrió actos vandálicos similares con objetos lanzados dentro de la piscina y elementos rotos. Esta vez, ha sido efectivo el sistema de cámaras y la alerta a la policía para detener a los autores y que asuman los daños.

Llamada al civismo

Desde el consistorio se apela a la responsabilidad de todos para estos días de verano, porque estos incidentes repercuten en el disfrute con normalidad de las instalaciones municipales, ya que cada vez que se perpetra un incidente de estas características se tiene que cerrar algunos días la piscina para acometer su limpieza y desinfección, afectando a los usuarios.

También se recuerda que todas las instalaciones del polideportivo municipal cuentan con un sistema de vigilancia de cámaras, sensores y alarma, además de una especial cobertura por parte de la Policía Local para estos meses de verano.