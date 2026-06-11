Guardia Civil
Detenido por segunda vez un sospechoso de robos en vehículos en l'Horta: podría estar implicado en otros 84 delitos
La Guardia Civil investiga si el arrestado, especializado en determinados modelos de coche, puede estar relacionado con otros 84 hechos delictivos en Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Alboraia y Tavernes Blanques
La Guardia Civil ha detenido por segunda vez a un hombre en Tavernes Blanques como presunto responsable de una sucesión de robos con fuerza, hurtos en el interior de vehículos y daños registrados en distintos municipios de l’Horta Nord. La investigación, desarrollada por agentes del Puesto Principal de Tavernes Blanques, continúa abierta ante la posibilidad de que el arrestado esté vinculado con otros 84 hechos delictivos de características similares.
Según ha informado la Comandancia de Valencia, las pesquisas arrancaron el pasado mes de enero, después de que se detectara un incremento significativo de denuncias por robos y daños en vehículos estacionados en la vía pública en Almàssera, Bonrepòs i Mirambell y Alboraia. Los agentes observaron desde el inicio que los hechos se concentraban en zonas muy concretas, lo que hizo sospechar que el autor podía transitar habitualmente por esos puntos.
Especializado en marcas y modelos
El presunto ladrón se habría especializado en marcas y modelos determinados de vehículos, sobre los que repetía un mismo procedimiento. Los investigadores consideran que podría aprovechar alguna característica funcional de esos coches para abrirlos mediante presión manual o técnicas de manipulación, sin necesidad de una fractura violenta evidente en todos los casos.
La Guardia Civil estableció entonces dispositivos de vigilancia, recopiló testimonios y analizó imágenes de cámaras de seguridad situadas en las zonas donde se habían producido los robos. Fruto de esas gestiones, los agentes lograron identificar al sospechoso y procedieron a su primera detención, imputándole múltiples delitos relacionados con vehículos.
Sin embargo, poco después de ese primer arresto, volvieron a registrarse hechos similares en la misma zona y con un modus operandi prácticamente idéntico. Los agentes reactivaron las vigilancias y las comprobaciones, hasta volver a situar como presunto autor a la misma persona, que fue detenida de nuevo el 21 de mayo en Tavernes Blanques.
Daños en los vehículos
Los objetos sustraídos eran principalmente efectos personales que las víctimas dejaban en el interior de los vehículos estacionados: gafas, pequeñas cantidades de dinero, colonias, herramientas y otros enseres. En algunos casos, los coches también presentaban daños derivados de la manipulación o del acceso al habitáculo.
La investigación sigue abierta para determinar el alcance real de la actividad delictiva atribuida al detenido y esclarecer si está relacionado con la larga lista de denuncias pendientes. Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Moncada.
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