Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaTiempo Comunitat ValencianaJorge BellverWhatsapp MazónGigafactoría de VolkswagenHuelga metrovalencia hoyTipos de interés BCE
instagramlinkedin

Guardia Civil

Detenido por segunda vez un sospechoso de robos en vehículos en l'Horta: podría estar implicado en otros 84 delitos

La Guardia Civil investiga si el arrestado, especializado en determinados modelos de coche, puede estar relacionado con otros 84 hechos delictivos en Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Alboraia y Tavernes Blanques

Uno de los vehículos afectados por el robo.

Uno de los vehículos afectados por el robo. / Guardia Civil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cèsar Garcia Aleixandre

Cèsar Garcia Aleixandre

València

La Guardia Civil ha detenido por segunda vez a un hombre en Tavernes Blanques como presunto responsable de una sucesión de robos con fuerza, hurtos en el interior de vehículos y daños registrados en distintos municipios de l’Horta Nord. La investigación, desarrollada por agentes del Puesto Principal de Tavernes Blanques, continúa abierta ante la posibilidad de que el arrestado esté vinculado con otros 84 hechos delictivos de características similares.

Según ha informado la Comandancia de Valencia, las pesquisas arrancaron el pasado mes de enero, después de que se detectara un incremento significativo de denuncias por robos y daños en vehículos estacionados en la vía pública en Almàssera, Bonrepòs i Mirambell y Alboraia. Los agentes observaron desde el inicio que los hechos se concentraban en zonas muy concretas, lo que hizo sospechar que el autor podía transitar habitualmente por esos puntos.

Especializado en marcas y modelos

El presunto ladrón se habría especializado en marcas y modelos determinados de vehículos, sobre los que repetía un mismo procedimiento. Los investigadores consideran que podría aprovechar alguna característica funcional de esos coches para abrirlos mediante presión manual o técnicas de manipulación, sin necesidad de una fractura violenta evidente en todos los casos.

La Guardia Civil estableció entonces dispositivos de vigilancia, recopiló testimonios y analizó imágenes de cámaras de seguridad situadas en las zonas donde se habían producido los robos. Fruto de esas gestiones, los agentes lograron identificar al sospechoso y procedieron a su primera detención, imputándole múltiples delitos relacionados con vehículos.

Sin embargo, poco después de ese primer arresto, volvieron a registrarse hechos similares en la misma zona y con un modus operandi prácticamente idéntico. Los agentes reactivaron las vigilancias y las comprobaciones, hasta volver a situar como presunto autor a la misma persona, que fue detenida de nuevo el 21 de mayo en Tavernes Blanques.

Daños en los vehículos

Los objetos sustraídos eran principalmente efectos personales que las víctimas dejaban en el interior de los vehículos estacionados: gafas, pequeñas cantidades de dinero, colonias, herramientas y otros enseres. En algunos casos, los coches también presentaban daños derivados de la manipulación o del acceso al habitáculo.

Noticias relacionadas y más

La investigación sigue abierta para determinar el alcance real de la actividad delictiva atribuida al detenido y esclarecer si está relacionado con la larga lista de denuncias pendientes. Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Moncada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet prevé un vuelco meteorológico de cara al fin de semana
  2. Los docentes votan suspender la huelga indefinida y rechazan el acuerdo con Conselleria
  3. Es imposible para un turista extranjero utilizar el autobús metropolitano a València
  4. La Guardia Civil busca en el Ayuntamiento de València información sobre la protectora Modepran y su gestión del refugio de Benimàmet
  5. Retiran la histórica pasarela de Amparo Iturbi sobre las vías del tren
  6. Educación prioriza el fin de los barracones, que la mitad de nuevos docentes sean para alumnado extra y mejores condiciones laborales
  7. Mazón, a los consellers la mañana de la dana: 'Inundad de datos los medios, desprende sensación de estar alerta que te cagas y tranquiliza a la gente
  8. València ultima el nuevo bulevar García Lorca y entierra el proyecto de Corredor Verde

Sagunt reconoce a su mejor alumnado y profesorado en un acto marcado por la huelga educativa

Sagunt reconoce a su mejor alumnado y profesorado en un acto marcado por la huelga educativa

El valenciano José Luis Sastre dirigirá ‘Hora 25’ tras la salida de Àngels Barceló y el salto de Aimar Bretos a ‘Hoy por Hoy’

El valenciano José Luis Sastre dirigirá ‘Hora 25’ tras la salida de Àngels Barceló y el salto de Aimar Bretos a ‘Hoy por Hoy’

L'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual organitza es torna a trobar després de la Dana

L'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual organitza es torna a trobar després de la Dana

El tiempo | Viernes estable y con temperaturas en ligero ascenso

El rap de Arkano y la música emergente se dan cita en “La Veu Jove” de Gandia: El ganador actuará en la Fira i Fetes 2026

El rap de Arkano y la música emergente se dan cita en “La Veu Jove” de Gandia: El ganador actuará en la Fira i Fetes 2026

La Font de la Figuera se apunta al turismo de aventura con una vía ferrata de 534 metros y 7 pasos aéreos en la Cova de la Sarna

La Font de la Figuera se apunta al turismo de aventura con una vía ferrata de 534 metros y 7 pasos aéreos en la Cova de la Sarna

Dénia baja la barrera en el tramo final de les Rotes este sábado: cerrado el acceso a coches para evitar colapsos

Dénia baja la barrera en el tramo final de les Rotes este sábado: cerrado el acceso a coches para evitar colapsos

El Infantil Femení del Ciutat de Xàtiva CFB disputa amistosos con el Valencia CF y Elx CF

El Infantil Femení del Ciutat de Xàtiva CFB disputa amistosos con el Valencia CF y Elx CF
Tracking Pixel Contents