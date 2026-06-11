Estudiantes de 13 años de Foios crean el primer champú 100% ecológico de lana de oveja

Tres alumnos de segundo de ESO del IES Escultor Francesc Badia de Foios ha quedado finalista en el Reto Aitex 2026, impulsado por el Instituto Tecnológico Textil Aitex, con sede en Alcoy, con la presentación de un champú sólido 100% ecológico fabricado con queratina extraída de lana de oveja con envase biodegradable que se puede plantar, un producto cosmético que han investigado desde el inicio y que han trabajado durante todo el proceso de creación.

Todos los premiados en el Reto Aitex. / Aitex

En concreto, Adrián Huerta, Xavi Gràcia y Dennis Beackereste, alumnos de física y química del IES Escultor Francesc Badia han quedado, de entre 137 proyectos presentados, en la séptima posición -cuarto accésit-de la final del concurso organizado por el Instituto Tecnológico Textil Aitex con esta propuesta llamada ‘Keratrama’, fruto de la investigación que han realizado para encontrar alternativas que reduzcan el impacto medioambiental de los productos cosméticos, que suelen contener miles de microplásticos, y para contribuir al reciclaje de los residuos que produce la industria textil.

Cero plásticos

El resultado ha sido un producto que no contiene ningún tipo de plástico y que está fabricado con la queratina de la lana de restos de prendas de ropa, como por ejemplo jerséis, un material ecológico que, según la investigación del propio alumnado participante, tiene beneficios para el cuidado del cabello. Han transformado la lana desde su extracción de las prendas de ropa mediante un proceso de micronización, hidrólisis (aplicación de calor para separar la queratina de las fibras), mezcla de la queratina con aceite de coco, que también es natural, y solidificación del champú en forma de pastilla de jabón. Después, han utilizado celulosa a la que le han añadido semillas y ceras como envase, materiales que se pueden plantar y, por lo tanto, no generan ningún tipo de residuo porque son biodegradables.

El Reto Aitex 2026 invitaba a reflexionar sobre el futuro de la cosmética con la pregunta “Revoluciona tu neceser: ¿Cómo serían los cosméticos si no existiera el plástico?”, lo que pretendía fomentar el desarrollo de alternativas sostenibles y respetuosas con el entorno en el estudiantado de Secundaria y FP Básica de la Comunitat Valenciana.Un total de 835 alumnos procedentes de centros educativos de 30 localidades de las tres provincias de la Comunidad Valenciana se han inscrito en esta edición, todo un récord de participación.