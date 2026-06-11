Fallece el músico Miguel García Bonet, histórico trompetista de la UMA de Alaquàs

El músico Miguel García Bonet, histórico trompetista de la Unió Musical d'Alaquàs (UMA), ha fallecido a los 85 años en la localidad que le vio nacer. La sociedad musical ha expresado, a través de un comunicado en redes sociales, su "más profundo pesar" por la muerte del "músico de nuestra banda y persona muy querida por todas aquellas personas que tuvieron la suerte de compartir con él años de música, compañerismo y amistad".

García Bonet llegó a actuar en EE UU con la orquesta «Los Trobadores de España», que lideraba Ricardo Guillot y que actuó en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York en una inolvidable jornada que siempre recordaba.

Nacido en octubre de 1940 recibió el nombre de su tío Miguel Bonet, que perteneció a la "banda blava" y fue fusilado durante la dictadura franquista por sus ideas republicanas. De su pariente heredó una trompeta de color plateado, que comenzó a tocar con tan solo ocho años y que conservaba como una reliquia.

Muy querido en la población

El músico, muy querido en la UMA y la población, cursó estudios de trompeta en la escuela del Musical, que dirigía el Mestre Medina, e ingresó en la banda que resultó de la fusión de las tres anteriores y a la que siempre mostró su fidelidad, tocando en infinidad de conciertos y certámenes hasta hace muy poco tiempo.

Recitales durante el confinamiento

En Alaquàs tenía un público fiel, que le demostró su gratitud durante el confinamiento de la pandemia de la covid-19, donde con casi 80 años ofrecía dos pequeños recitales diarios de trompeta desde su terraza en el Passatge Amadeu Aguilar Laborda. Tocaba por la mañana y por la tarde temas populares como «Granada» o el pasodoble «València», en ocasiones acompañado por su hija Laura García, también miembro del Musical. Pero también en días destacados como el Día de la Madre para tocar «Madrecita», que popularizó Antonio Machín; «Silencio», en la jornada de luto oficial; o el himno de Sant Francesc de Paula, el día del patrón.

Miguel García junto a su hija Laura García, en un concierto. / Levante-EMV

Según comentó en diversas ocasiones, entre ellas a Levante-EMV, Miguel se consideraba un buen trompeta hasta que llegó a Estados Unidos y escuchó tocar a los músicos de jazz, que utilizaban la técnica del diafragma (soltar el aire desde la parte baja del tórax y no desde la zona alta de los pulmones), lo que permite obtener registros más agudos. Fue a principios de los años 70 cuando cruzó el Atlántico y se marchó con el tenor alaquasero Ricardo Guillot a Estados Unidos. Durante varios años recorrió ese continente ofreciendo actuaciones con temas populares.

Levante-emv

Acudió a clases de Roy Stevens, discípulo de Louis Armstrong, para dominar ese sistema, que luego importó a Alaquàs cuando regresó. A finales de los 70 se enroló en la organización del llamado «Festival de la Canción» en Alaquàs y, durante años, combinó su trabajo con actuaciones en orquestas.

Empresario de éxito

García Bonet también fue un empresario de éxito con la firma «La Nave del Pino». Tras su jubilación en 2009 siguió conectado al movimiento cultural local a través de la banda. La UMA, en un concierto de Navidad, estrenó una composición con su nombre, regalo de su familia.

Y hoy con su marcha, en un día duro para la sociedad musical, la UMA ha recordado su figura: "Miguel formó parte de la vida de nuestra sociedad musical durante muchos años, aportando su compromiso, su dedicación y su amor por la música. Más allá de su faceta como músico, deja el recuerdo de una persona cercana, afable y siempre dispuesta a compartir momentos y experiencias con sus compañeros y compañeras. Su ausencia deja un vacío difícil de llenar, pero también el legado de una vida estrechamente vinculada a la música y a la Unión Musical de Alaquàs, de la que siempre formará parte".

"Desde la Unión Musical de Alaquàs queremos trasladar nuestro más sentido pésame y todo nuestro apoyo a su familia, amistades y seres queridos en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Miguel", ha añadido la UMA, que también ha compartido un vídeo con algunas imágenes del pequeño homenaje que le dedicaron en diciembre de 2019.