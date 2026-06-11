Indignación en Manises ante la propuesta de horario del CEIP Félix Rodríguez de la Fuente que adelanta la salida

Las familias de los alumnos del CEIP Félix Rodríguez de la Fuente de Manises han mostrado su profunda "indignación y preocupación" ante el comunicado emitido por la dirección del colegio, en el que se anuncia la intención de imponer un nuevo modelo horario para el próximo curso escolar. La propuesta, que será sometida a votación de manera urgente este jueves en el Consejo Escolar, pretende adelantar la hora de salida habitual de las 16:30 horas, lo que las familias califican como un "atropello unilateral a la conciliación laboral y familiar".

Desde el colectivo de padres y madres se señala que este movimiento exprés se produce como una "represalia encubierta" tras el proceso de debate en torno a la jornada continua en la Comunitat Valenciana. "Al no haberse alcanzado dicho escenario, el Claustro de profesores ha diseñado de manera unilateral un horario que reduce el tiempo de comedor y adelanta la salida vespertina, beneficiando las condiciones laborales del profesorado a costa de penalizar el día a día de las familias que trabajan", señalan.

Amparo en la normativa

La mayor indignación entre las familias de Manises radica en "las formas y la falta de control democrático". El equipo directivo del CEIP Félix Rodríguez de la Fuente ha confirmado que la propuesta no será sometida a referéndum ni a consulta vinculante de los tutores legales, escudándose en que la normativa vigente otorga la competencia exclusiva al Consejo Escolar, "un órgano donde el sector docente y la dirección cuentan con un peso decisivo frente a la representación vecinal".

"Nos encontramos ante una política de hechos consumados. Utilizan los plazos de la conselleria para hurtar el debate a las familias y aprobar a contrarreloj, antes de la fecha límite del 15 de junio, un cambio drástico que obliga a padres y madres a hacer malabares con sus trabajos o a asumir costes económicos extra en actividades extraescolares", denuncian portavoces de los afectados en el municipio.

El argumento del comedor: una "excusa" de gestión interna

El comunicado remitido por el centro justifica el recorte horario bajo el argumento de "reducir el número de conflictos que se producen en el comedor escolar" y mejorar la atención del alumnado por las tardes. Para las familias de Manises, esta justificación resulta "inadmisible". Sostienen que la conflictividad en el espacio de comedor se debe atajar con más monitores, recursos y proyectos pedagógicos de ocio, y nunca recortando el tiempo de custodia para "quitarse el problema de encima" y expulsar antes a los niños del centro.

Las familias del CEIP Félix Rodríguez de la Fuente se están organizando para trasladar su rechazo absoluto a sus representantes en dicho órgano, exigiendo la paralización inmediata de la propuesta y la apertura de un proceso de diálogo real que no dinamite los puentes entre la comunidad educativa y el equipo docente.