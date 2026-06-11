La Koordinadora del Parke reclama la continuidad del super en el edificio Clara Campoamor en Alfafar

El proyecto de reconvertir el edificio Clara Campoamor (antes Meral), ubicado en el barrio Orba de Alfafar, en un Centro de Atención a la Emergencia, ha hecho que la Koodinadora de Kolectivos del Parke alce su voz en defensa del supermercado solidario que, hasta la fecha, está situado en el primer piso de este inmueble, aunque con una orden de desalojo por parte del ayuntamiento.

Desde el colectivo, advierten al consistorio que la previsión del inicio de las obras es para "después de verano del año 2027", por lo que "no es antagónico que continue el super solidario hasta que comiencen" y recuerdan que "la propuesta de refugio climático surgió en 2011 de asociaciones del Parke entre las que estaba la Koordinadora".

Además, añaden que el movimiento social del Parke lo utilizo con este fin durante la dana y como centro de coordinación de las actuaciones de emergencia "cuando todas las instituciones, incluido el ayuntamiento, estuvieron semanas y meses desaparecidas del barrio".

Recuperación del edificio

Al margen de la dana y la función que cumplió, las organizaciones que forman parte del proyecto comunitario fueron las que "limpiaron y rehabilitaron locales y espacios del edificio, para darle un uso público y comunitario", después de que durante años estuvieron en desuso.

Como consecuencia de este trabajo nació la iniciativa social del “Supermercado solidario” para "dar respuestas a los graves problemas sociales de nuestro municipio, donde cientos de personas viven por debajo del umbral de la pobreza", explican y añaden que "tenemos las cifras más altas de desempleo de la comarca, los precios de los alquileres impiden el derecho a la vivienda y en los alrededores crece el chabolismo".

Conflicto y concentración de protesta

Desde el movimiento, proponen la continuidad del Supermercado, mientras no comiencen las obras de remodelación y que cuando así sea se continúe el proyecto en otro espacio, pero el Ayuntamiento "ni tan siquiera quiere escuchar la propuesta", apuntan. Por eso las organizaciones sociales plantean diálogo y negociación y en última instancia una consulta popular para determinar el futuro de esta iniciativa que ha atendido y sigue haciéndolo a cientos de familias.

Ante la situación de bloqueo, se ha pedido la mediación en el conflicto al Sindic de Greuges, a delegación de Gobierno, a la Mancomunitat de l'Hota Sud y a la Diputación.

"El Ayuntamiento de Alfafar no quiere escuchar nada sobre este tema ni sobre ningún otro. La prueba evidente es su negativa a reunirse con el comité local de emergencia y reconstrucción, a pesar de que se aprobó en pleno municipal, la puesta en marcha de una Mesa para la reconstrucción, paralizada desde el principio", explican.

Este jueves se ha organizado una protesta, a las 10 de la mañana, en la Plaza Poeta Miguel Hernández, con la lectura de un manifiesto y una cadena humana contra el desalojo que ha ordenado el Ayuntamiento de Alfafar.