Massamagrell y Rafelbunyol unirán fuerzas para impulsar el comercio local con un convenio de más de 129.000 euros

Massamagrell y Rafelbunyol reforzarán su colaboración institucional para dinamizar el comercio de proximidad y el tejido industrial mediante un convenio conjunto que movilizará más de 129.000 euros durante los próximos tres años. El acuerdo, cuya memoria justificativa ya ha sido elaborada por el Ayuntamiento de Massamagrell, contempla acciones de promoción económica sufragadas a partes iguales por ambas administraciones, y ha obtenido el ok del consejo rector de Pactem Nord.

Este convenio destaca la necesidad de apoyar al pequeño comercio ante los cambios en los hábitos de consumo y la creciente competencia derivada de la globalización y de los nuevos modelos de venta. Entre las iniciativas previstas figuran campañas navideñas, ferias comerciales, promociones de rebajas y programas de bono comercio destinados a incentivar las compras en establecimientos locales.

La colaboración permitirá, según la memoria, optimizar recursos públicos al desarrollar las acciones de forma conjunta. La pertenencia de Massamagrell al Consorcio Territorial Pactem Nord y la coincidencia de objetivos con Rafelbunyol han sido factores determinantes para impulsar este acuerdo.

Distribución de costes

En términos económicos, el coste total previsto asciende a 64.591,03 euros para cada ayuntamiento, lo que supone una inversión conjunta de 129.182,06 euros durante los tres años de vigencia. La distribución del gasto se realizará de forma progresiva entre 2026 y 2029, teniendo en cuenta la evolución del IPC.

Además, el convenio contempla la posibilidad de una prórroga de un año adicional. En ese escenario, la aportación municipal alcanzaría los 87.216,06 euros por consistorio, elevando la inversión conjunta hasta los 174.432,12 euros.

El alcalde de Massamagrell, Paco Gómez asegura que "el objetivo final es fortalecer el tejido empresarial local y fomentar un consumo responsable que contribuya al crecimiento de ambos municipios de l'Horta Nord"