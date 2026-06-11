Massanassa presenta unas Fiestas de Sant Joan 2026 repletas de música, tradición y actividades para todas las edades

Massanassa ya calienta motores para celebrar las Fiestas de Sant Joan 2026, una de las citas más esperadas del calendario festivo local y que este año volverá a llenar las calles del municipio de música, cultura, tradición y actividades para todos los públicos del 11 al 24 de junio.

La programación arrancará el jueves 11 de junio con la despedida de las Falleras Mayores 2026 y la exaltación de las máximas representantes de 2027 en la Plaça de les Escoles Velles, espacio que volverá a convertirse en el epicentro de gran parte de las celebraciones. Esa misma noche quedarán inauguradas las carpas festivas.

Para todos los públicos

Uno de los grandes atractivos llegará el viernes 12 con la presentación oficial de las fiestas y el espectáculo musical tributo a Sergio Dalma, mientras que el sábado 13 tendrá lugar la tradicional Entrada Falsa de Moros y Cristianos y una gran verbena con la orquesta La Pato.

Merienda de horchata y fartons durante las Fiestas de Sant Joan de Massanassa. / A.M.

Las actividades infantiles y familiares volverán a tener un papel protagonista durante toda la programación. Juegos, animaciones, teatro, cuentacuentos y espectáculos recorrerán distintos puntos del municipio con propuestas dirigidas a niños y niñas, acompañadas además por las tradicionales meriendas de horchata y fartons organizadas junto a las comisiones falleras y asociaciones locales.

El domingo 14 se celebrará además una de las jornadas más multitudinarias con las paellas populares en el Polideportivo Municipal, cuya recaudación solidaria irá destinada a la campaña Massanassa Solidària. La tarde continuará con un tardeo tematizado ambientado en el Lejano Oeste y el concierto del CIMM.

La música y las actuaciones continuarán durante toda la semana con espectáculos como “Massanassa Balla”, el tributo a El Consorcio “El Chacachá”, la tradicional noche de playbacks y sesiones musicales y macrodiscotecas para el público más joven.

Moros y Cristianos

Uno de los momentos más esperados llegará el sábado 20 de junio con la Gran Entrada Mora y Cristiana, que recorrerá las principales calles del municipio con ballets, carrozas, bandas de música, boatos y escuadras de ambos bandos. La Capitanía 2026 Ibn al-Abbar será una de las grandes protagonistas de un desfile que volverá a reunir a cientos de personas.

Las fiestas continuarán con la tradicional Cavalcada de Sant Joan, la Ofrenda de Flores y la cremà de la hoguera de Sant Joan, acompañada de fuegos artificiales, discomóvil y una gran parrillada popular en la Plaça del País Valencià.

Uno de los momentos más esperados es la Gran Entrada Mora y Cristiana, que este año se celebrará el sábado 20 junio. / AM

El programa culminará el miércoles 24 de junio, día grande de las fiestas, con la despertà, la solemne misa en honor al Santíssim Crist de la Vida, la tradicional traca correguda, una mascletà a cargo de la Pirotecnia Europlà y la multitudinaria procesión por las calles de Massanassa.

Desde el Ayuntamiento se afirma que las Fiestas de Sant Joan son una muestra del carácter participativo y asociativo del municipio, agradeciendo además la implicación de fallas, comparsas, entidades culturales y vecinales que hacen posible cada edición.