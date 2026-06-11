La Policía Local de Burjassot, clave en la bajada del 7% de la delincuencia

El Ministerio del Interior ha hecho públicos los últimos datos del índice de criminalidad correspondientes al primer trimestre del año 2026 en el municipio de Burjassot, reflejando una sólida tendencia a la baja con una reducción del 7 % en el número total de infracciones penales en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este notable descenso de la delincuencia y el consecuente incremento de la seguridad ciudadana se deben, de manera directa, y según fuentes policiales, al intenso esfuerzo operativo desplegado por el Cuerpo de la Policía Local de Burjassot. Las patrullas preventivas de la Policía Local, con un protagonismo absoluto de sus unidades de noche, han sido las responsables de la gran mayoría de las detenciones efectuadas en el municipio, interceptando a los delincuentes in fraganti en el momento de la comisión de los hechos delictivos, especialmente en casos de robos en establecimientos comerciales y del interior de vehículos.

Cooperación institucional

El éxito de las cifras de detenciones radica en el procedimiento de actuación inmediata de la Policía Local, cuyos agentes proceden de forma directa al arresto de los implicados para, posteriormente, comparecer y trasladar a los detenidos a las dependencias de la Policía Nacional para la correspondiente instrucción de las diligencias judiciales.

Asimismo, la resolución de las investigaciones complejas llevadas a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía ha dependido de forma sustancial del soporte técnico e informativo facilitado por la Policía Local.

Videovigilancia

El sistema de videovigilancia del tráfico, gestionado íntegramente por los operadores locales, se ha consolidado como una herramienta de seguridad imprescindible.

El minucioso trabajo de la Policía Local en la búsqueda, montaje, recorte y grabación de las imágenes de seguridad ha proporcionado de manera sistemática las pruebas de cargo determinantes que permiten justificar judicialmente las detenciones de delincuentes reincidentes que actúan en la zona.

Con estos resultados, el Ayuntamiento de Burjassot reafirma su compromiso con la seguridad de sus vecinos, poniendo en valor la dedicación, el trabajo a pie de calle y la vanguardia tecnológica de su Policía Local como los verdaderos motores de la tranquilidad en el municipio.