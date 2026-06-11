Una nueva edición de Jazz Panorama inunda de música los jardines de l’Hort de Trénor de Torrent

Como cada año en el mes de julio, los aficionados al jazz podrán disfrutar de los mejores intérpretes del género en un entorno en el que música y naturaleza se alían para convertir las noches de verano en un auténtico goce para los sentidos. Del 16 al 18 de julio desfilarán por el escenario de l’Hort de Trénor la cantante norteamericana Ledisi, nuestro saxofonista más internacional, Perico Sambeat, y la trompetista y vocalista barcelonesa Andrea Motis, conformando un Jazz Panorama de gran calidad y diverso en cuanto a estilo de las propuestas que escucharemos y procedencia de los artistas invitados.

Esta edición de Jazz Panorama cuenta con una inauguración de lujo a cargo de Ledisi, que viene a presentar su último trabajo For Dinah, un tributo a la gran Dinah Washington, que fusiona el soul característico de Ledisi con el espíritu audaz de Washington. Ledisi describe su conexión con la música de Dinah Washington como profundamente personal, ofreciéndole un espacio para abrazar y expresar plenamente su feminidad. For Dinah es el homenaje de Ledisi a la representación y la resiliencia. Se ve identificada con la lucha de Washington por la aceptación en una industria dominada por hombres, como una mujer de piel oscura que enfrenta desafíos similares.

Ledisi, otra de las artistas de esta edición. / A. T.

Nacida en Nueva Orleans, Ledisi se ha consolidado como una voz destacada del R&B contemporáneo. Ganadora de un Grammy, ha recibido 14 nominaciones y ha cosechado un amplio reconocimiento por interpretar a sus ídolos musicales en el escenario, en discos y en la pantalla, incluyendo a Mahalia Jackson en Selma y Remember Me. Su nominación más reciente al Grammy fue por Ledisi Sings Nina, un tributo elogiado por The New York Times por capturar tanto la profundidad de Nina Simone como el impresionante registro vocal de Ledisi. El concierto será el jueves 16 de julio a las 22h.

Perico Sambeat

De una gran artista internacional pasamos al saxofonista español de mayor proyección internacional. Con más de 30 años de trayectoria profesional, Perico Sambeat ha participado en festivales y programaciones por todo el mundo, y ha grabado más de una veintena de discos a su nombre y más de 150 como colaborador, con artistas como Dave Douglas, Ron Carter, George Colligan, Eddie Henderson, Bruce Barth, Michael Brecker, Wallace Roney y un largo etcétera.

En esta ocasión, Perico presenta una formación en quinteto acompañado de una selección de la élite de músicos españoles: Albert Sanz (piano), Miquel Álvarez (bajo), Sergio Martínez (cajón y percusión) y Tico Porcar (batería). Interpretan un repertorio de composiciones originales donde exploran nuevos caminos aproximándose a distintos aspectos del flamenco a través de bulerías, tanguillos, alegrías o seguirillas. El resultado es Roneando, una rigurosa y novedosa aproximación a la mezcla de ambas músicas. El concierto será el viernes 17 de julio a las 22h.

El cartel anunciador de la actuación de Perico Sambeat. / A. T.

Andrea Motis

El festival cierra por todo lo alto con Andrea Motis. Cantante, trompetista y saxofonista, Motis ha publicado 12 discos a su nombre que recorren todo el espectro de sus intereses, desde el jazz clásico hasta el funk pasando por la música brasileña. El último de ellos, INTIMATE, es exactamente lo que su título sugiere: una conversación musical tranquila y cercana, marcada por la sutileza, la calidez y la honestidad emocional. En este trabajo, Motis revela su lado más delicado y refinado, priorizando su voz mientras entrelaza líneas de trompeta discretas en un ambiente acústico íntimo acompañada por los guitarristas Guido di Blasi y Josep Traver.

En 2011, con 16 años y habiéndose dado a conocer en la escena gracias a su trabajo con la Sant Andreu Jazz Band y como solista en el quinteto que compartió con Joan Chamorro, Andrea Motis tuvo la oportunidad de trabajar con Quincy Jones, quien dijo de ella que tocaba la trompeta como Harry Sweets Edison y el saxo alto como Johnny Hodges, y que además cantaba como Billie Holiday.

Además de la citada colaboración con Jones, ha compartido escenario con otras leyendas como Milton Nascimento, Omara Portuondo y Buena Vista Social Club, Esperanza Spalding y Yo-Yo Ma, quien también la invitó a participar en su disco de dúos Notes for the future. El concierto será el sábado 18 de julio a las 22h.