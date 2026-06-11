La oposición de Torrent reclama inversiones millonarias en los centros educativos públicos

El último pleno de Torrent aprobó una moción para mejorar los centros educativos públicos de la ciudad, en respuesta a la comunidad educativa. Los grupos de la oposición ya han lanzado sus sugerencias para conseguir que las propuestas de acuerdo lleguen a buen puerto.

El PSPV-PSOE plantea la creación de un grupo de trabajo específico para supervisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el ayuntamiento, la convocatoria urgente de un Consejo Escolar Municipal extraordinario y la puesta en marcha de un plan de choque para la adaptación climática de los centros educativos de la ciudad dotado con al menos un millón de euros.

En este sentido, plantea acometer actuaciones relacionadas con la climatización, la creación de sombras, refugios climáticos, eficiencia energética y mejora de los espacios educativos.

El portavoz, Andrés Campos, ha destacado que la propuesta nace de "la escucha activa a las familias, al profesorado, a las AMPAS y a las asambleas educativas que han alzado la voz para reclamar soluciones reales a los problemas que afectan a nuestros centros”.

“Las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas y nuestros colegios deben estar preparados. Hablar de educación también es hablar de salud, bienestar y condiciones dignas para aprender y trabajar. No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras alumnado y profesorado sufren temperaturas extremas en las aulas y patios”, ha explicado Campos.

El portavoz socialista ha concluido asegurando que “la Educación Pública debe ser una prioridad política real y no un simple discurso” y ha reclamado al gobierno municipal de PP-Vox “más compromiso, más planificación y más inversión para garantizar que ningún centro educativo de Torrent quede atrás”.

Propuesta de Compromís

Por su parte, Compromís-Podem-EUPV propone invertir 2 millones de euros en los centros educativos públicos y ha trasladado esta sugerencia en la reunión política sobre el destino de los remanentes pendientes para aplicar del año 2025. Su portavoz, Xavier Martí, ha enfatizado las "altas temperaturas que sufren muchas aulas torrentinas y que reiteradamente incumplen la normativa vigente contra riesgos laborales".

La formación añade medidas de aislamiento térmico que facilitarían las clases durante etapas de más frío, al aprovechar mejor el rendimiento de la calefacción.“Estas medidas no solo generan bienestar para el alumnado, independientemente de la estación en que vivamos, sino que nos adaptan al cambio climático y ayudan al ahorro energético”, ha querido puntualizar Martí.

En este sentido, la propuesta de Martí supondría invertir en estos centros cerca de 2 millones de euros que el Ayuntamiento de Torrent tiene disponibles del año de 2025 por varios motivos, como son una “mayor recaudación en los tributos o una carencia de ejecución en varias áreas”.

Las conclusiones del portavoz sobre esta primera reunión son positivas, puesto que el "resto de grupos han sido receptivos a unas mejoras que son necesarias para el futuro de Torrent” . Además, la asistencia por parte del Secretario de la Administración de Torrent dota de apoyo técnico a la propuesta, indicando la viabilidad legal, así como procedimental, para llevarla a cabo.

Sin embargo, Xavier Martí mantiene que estará vigilando para que en las próximas reuniones esta propuesta se acabe materializando en un documento “negro sobre blanco”, con cantidades concretas y plazos de ejecución claros.