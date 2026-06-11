El Teatre El Progrés de Burjassot reabre sus puertas el 15 de junio con una programación especial

Ya es una realidad. Burjassot volverá a levantar el telón del Teatre El Progrés el próximo lunes 15 de junio, a las 19.30 horas, después de una profunda rehabilitación que ha permitido recuperar uno de los espacios culturales más emblemáticos y simbólicos del municipio. La reapertura llega tras la recepción de las obras por parte del Ayuntamiento el pasado mayo y la finalización de las mejoras de equipamiento del recinto.

“La rehabilitación del Teatre El Progrés permite recuperar uno de los espacios culturales con mayor valor patrimonial y simbólico de Burjassot. El proyecto ha respetado su esencia original adaptándola a las necesidades escénicas y técnicas actuales”, tal y como ha señalado el alcalde Rafa García. Desde el inicio de las obras en 2024, el proyecto ha avanzado en distintas fases bajo el seguimiento y la supervisión del Consistorio, “con el objetivo de devolver a la ciudadanía un espacio moderno, accesible y funcional. Hemos recuperado este espacio cultural primordial para nuestro municipio que va a ser punto de encuentro cultural a lo largo de todo el año, con una programación cuidada y acorde al espacio”.

Inversión de 1,4 millones de euros

La intervención, iniciada en 2024, ha tenido como objetivo devolver a la ciudadanía un teatro renovado, accesible y adaptado a las necesidades técnicas actuales, sin renunciar a la esencia patrimonial del edificio. El proyecto ha contado con una inversión superior a 1,4 millones de euros, financiada a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos europeos Next Generation EU y aportación municipal.

La cita de la apertura institucional del teatro será el próximo lunes 15 de junio a las 19.30 horas momento en el que comenzará, de manos de la compañía LA FAM Teatre, el espectáculo de calle Diminuts, en el que pequeños personajes llegarán transportando sus enormes herramientas desplazándose por las calles con sus grandes vehículos.

Proyección de un vídeo

Una divertida manera de recibir a las entidades invitadas que comenzarán a entrar al Progrés para ver, en primera persona, el gran trabajo que se ha realizado en el edificio. Una vez dentro, se proyectará un vídeo que realiza un recorrido por lo que han sido las tareas de rehabilitación hasta llegar a su estado actual. Tras el mismo, tendrá lugar un pequeño número acrobático. Todo ello, amenizado con música jazz en directo y un par de zancudos que, junto al personal de la compañía, acompañará al público por las diferentes zonas del teatro y estarán pendientes en todo momento de la actividad en el teatro y de las y los invitados.

Entradas gratuitas hasta completar aforo

Tras esta jornada, desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Burjassot se ha preparado una programación de actividades culturales, que se desarrollarán a lo largo de la semana, en la que van a ser protagonistas, como no podía ser de otra manera, las entidades culturales del municipio. Las entradas para todos los actos programados, con aforo limitado, pueden obtenerse de manera totalmente gratuita. También se podrán obtener las entradas el mismo día del espectáculo en el propio teatro hasta completar el aforo.

La programación

El lunes 17 de junio, a las 19.00 horas los primeros en subirse al escenario serán los componentes del Centro Cultural Ínsula Barataria- Castilla La Mancha para poner en escena un recital de poesía, pasando el testigo, a las 20.30 horas, a la Unión Musical Amadeus. Un día más tarde, el jueves 18 de junio, Sandra García y Manel Fernández abrirán los actos de la tarde con un recital de poesía a las 20.30 horas dando paso también a la lectura poética de Conchín Cuerda. Este día cerrará la programación la Entidad Cultural Valenciana “El Piló”, cuya actuación está prevista a las 21.00 horas.

Entrando en el fin de semana, el viernes 19 de junio, la Banda de Jazz de la Agrupación Musical Los Silos realizará una actuación a las 18.00 horas y, el sábado 20 de junio, la Rondalla i Cor l’Amistat, a las 12.00 horas y Paraules i Dones, con su obra Historia de Burjassot contada por mujeres, a las 19.00 horas, serán los protagonistas de la jornada.

El cierre de la semana será el domingo 21 de junio con dos nuevas actuaciones. En horario de mañana, a las 12.00 horas será el turno del Cor Ciutat de Burjassot y, por la tarde, sobre las 19.00 horas, la entidad Burjateatro ofrecerá una genial representación teatral.