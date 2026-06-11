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La temporada de baño arranca en Paterna con la apertura de sus tres piscinas hasta el 6 de septiembre

El Ayuntamiento de Paterna busca ofrecer una alternativa de ocio refrescante, saludable y accesible para combatir las altas temperaturas estivales

Piscina de verano en Paterna.

Piscina de verano en Paterna. / A. Paterna

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Redacción Levante-EMV

Paterna

El Ayuntamiento de Paterna inaugura este domingo la temporada de baño con la apertura de sus tres piscinas de verano, unas instalaciones que volverán a convertirse en uno de los principales espacios de ocio, convivencia y disfrute familiar de la ciudad durante los meses estivales.

Hasta el 6 de septiembre

De este modo, las piscinas de la Carretera de Manises, Valterna Nord y La Coma volverán a abrir sus puertas hasta el 6 de septiembre para ofrecer a vecinos y vecinas una alternativa refrescante, saludable y accesible con la que combatir las altas temperaturas y disfrutar del verano sin salir de la ciudad.

El Teniente Alcalde de Educación, Deportes e Innovación, José Manuel Mora, ha destacado que “las piscinas de verano son uno de los servicios municipales con mayor aceptación durante la época estival y cada año registran una gran afluencia de usuarios y usuarias de todas las edades”.

Propuesta de ocio muy esperada

Asimismo, Mora ha señalado que “estas instalaciones se han consolidado como un punto de encuentro para muchas familias paterneras y una de las propuestas de ocio más esperadas cuando llega el verano en un entorno seguro y accesible”.

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“Con el inicio de esta nueva temporada de baño seguimos ampliando las alternativas de ocio saludable para nuestros vecinos y vecinas y ofreciendo espacios municipales de calidad para disfrutar del verano en familia”, ha añadido el responsable municipal.

Piscina de verano en Paterna.

Piscina de verano en Paterna. / A. Paterna

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