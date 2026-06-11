Verano
La temporada de baño arranca en Paterna con la apertura de sus tres piscinas hasta el 6 de septiembre
El Ayuntamiento de Paterna busca ofrecer una alternativa de ocio refrescante, saludable y accesible para combatir las altas temperaturas estivales
El Ayuntamiento de Paterna inaugura este domingo la temporada de baño con la apertura de sus tres piscinas de verano, unas instalaciones que volverán a convertirse en uno de los principales espacios de ocio, convivencia y disfrute familiar de la ciudad durante los meses estivales.
Hasta el 6 de septiembre
De este modo, las piscinas de la Carretera de Manises, Valterna Nord y La Coma volverán a abrir sus puertas hasta el 6 de septiembre para ofrecer a vecinos y vecinas una alternativa refrescante, saludable y accesible con la que combatir las altas temperaturas y disfrutar del verano sin salir de la ciudad.
El Teniente Alcalde de Educación, Deportes e Innovación, José Manuel Mora, ha destacado que “las piscinas de verano son uno de los servicios municipales con mayor aceptación durante la época estival y cada año registran una gran afluencia de usuarios y usuarias de todas las edades”.
Propuesta de ocio muy esperada
Asimismo, Mora ha señalado que “estas instalaciones se han consolidado como un punto de encuentro para muchas familias paterneras y una de las propuestas de ocio más esperadas cuando llega el verano en un entorno seguro y accesible”.
“Con el inicio de esta nueva temporada de baño seguimos ampliando las alternativas de ocio saludable para nuestros vecinos y vecinas y ofreciendo espacios municipales de calidad para disfrutar del verano en familia”, ha añadido el responsable municipal.
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