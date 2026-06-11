Torrent reúne a expertos, administraciones y universidades para impulsar la Inteligencia Artificial al servicio de la ciudadanía

Torrent ha acogido este jueves la jornada “Digital-IA: Inteligencia Artificial para la Administración Pública”, un encuentro organizado por la Fundación ValgrAI en colaboración con el Ayuntamiento de Torrent que ha reunido a representantes institucionales, expertos universitarios, responsables públicos, técnicos municipales y ciudadanía para analizar el presente y el futuro de la Inteligencia Artificial aplicada a la gestión pública.

La jornada, celebrada en la Sala Cívica de l’Antic Mercat, ha convertido a Torrent en uno de los principales foros de reflexión sobre la transformación digital de las administraciones locales, abordando aplicaciones reales de la IA en ámbitos como la atención ciudadana, la modernización administrativa, la recuperación tras la dana o la prevención temprana de emergencias climáticas.

El acto inaugural ha contado con la participación de la alcaldesa de Torrent y diputada provincial responsable del área de Inteligencia Artificial, Amparo Folgado; el director general de Administración Local de la Generalitat Valenciana, José Antonio Redorat; el secretario autonómico de Política Institucional, Carlos Gil; y el director general de la Fundación ValgrAI, Vicent Botti, además de representantes de las cinco universidades valencianas, y de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia, alcaldes, concejales, empleados públicos, técnicos municipales y vecinos de Torrent.

La Inteligencia Artificial, una herramienta al servicio de las personas

Durante su intervención, la alcaldesa Amparo Folgado destacó que la Inteligencia Artificial “ya forma parte del presente” y defendió su utilización como una herramienta para mejorar la atención a los ciudadanos y reforzar la eficacia de los servicios públicos.

Folgado subrayó que “la tecnología solo tiene sentido si mejora la vida de las personas” y señaló que la IA debe ayudar a las administraciones a simplificar trámites, reducir tiempos de espera, organizar mejor la información y ofrecer una respuesta más rápida y eficaz a los vecinos. Asimismo, insistió en que “no viene a sustituir a las personas”, sino a complementar el trabajo de los empleados públicos y mejorar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

La alcaldesa ha destacado además el papel que está desempeñando la Diputación de Valencia en la difusión y extensión del conocimiento sobre Inteligencia Artificial entre los municipios valencianos, recordando que en los últimos meses Torrent ha acogido encuentros y jornadas que han reunido a representantes de un centenar de ayuntamientos para analizar las oportunidades que ofrece esta tecnología para la gestión local.

La alcaldesa concluyó destacando que “la innovación pública del futuro será aquella que combine tecnología, conocimiento y cercanía”, y subrayó que el objetivo último de la Inteligencia Artificial debe ser siempre mejorar la vida de las personas y reforzar la calidad de los servicios públicos.

Torrent, referente en innovación pública y transformación digital

Durante la apertura de la jornada, el Director General de ValgrAI, Vicent Botti destacó la importancia de acercar el conocimiento sobre Inteligencia Artificial a las administraciones públicas y a la ciudadanía, así como la necesidad de que los municipios participen activamente en esta transformación tecnológica para aprovechar todo su potencial en beneficio de la sociedad.

Por su parte, el Director General de Administración Local de la GVA, José Antonio Redorat puso en valor la colaboración entre administraciones, universidades y entidades especializadas para impulsar una digitalización útil, responsable y accesible para todos los municipios, independientemente de su tamaño o capacidad técnica.

Más de 11.600 personas formadas en IA

A continuación, la directora gerente de la Fundación ValgrAI, Ana Cidad, presentó el balance del programa Digital-IA. Durante su exposición, Cidad destacó que el programa ha permitido formar a 11.659 personas en toda la Comunitat Valenciana y superar las 19.000 participaciones formativas, alcanzando ya a 321 municipios valencianos, muchos de ellos pequeños municipios y localidades alejadas de las grandes áreas urbanas.

La directora de ValgrAI señaló que Digital-IA ha demostrado que “la Inteligencia Artificial puede ser una herramienta al servicio de toda la ciudadanía, independientemente de dónde viva”, destacando que el proyecto ha generado oportunidades reales de aprendizaje, empleabilidad e inclusión digital y ha contribuido a reducir la brecha tecnológica en todo el territorio valenciano.

Asimismo, puso en valor el carácter inclusivo del programa, dirigido a jóvenes, personas mayores, desempleados, docentes, autónomos, pequeñas empresas, empleados públicos y ciudadanía en general, convirtiendo la formación tecnológica en una herramienta accesible para todos.

Aplicaciones reales para la gestión municipal y la recuperación tras la dana

La jornada incluyó diversas ponencias técnicas centradas en aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial para la administración pública.

El profesor de la Universitat Politècnica de València Jordi Linares mostró cómo la IA puede ayudar a optimizar procesos internos y facilitar la toma de decisiones en los ayuntamientos, mientras que el catedrático de la Universitat Jaume I Rafael Berlanga presentó el proyecto REVITALIA como ejemplo de aplicación de la Inteligencia Artificial en la gestión municipal.

Por su parte, el investigador Sergio Madrid y otros especialistas participantes compartieron experiencias relacionadas con la innovación tecnológica aplicada al sector público, mientras que el catedrático Carlos Monserrat expuso proyectos de recuperación de fotografías dañadas por la dana mediante herramientas basadas en Inteligencia Artificial.

La jornada también abordó el uso de sistemas predictivos para la prevención de emergencias climáticas, una cuestión especialmente relevante para municipios como Torrent tras los efectos de la dana, poniendo de manifiesto el potencial de la Inteligencia Artificial para mejorar la anticipación, la planificación y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Debate sobre el futuro de la IA en los ayuntamientos

La programación concluyó con la mesa redonda “Cómo se está usando la IA en los ayuntamientos”, moderada por Vicent Botti, en la que participaron el Jefe de innovación de la Diputación de Valencia, Juan Pablo Peñarrubia, Ana Cidad, Rafael Berlanga, Catedrático de la Universitat Jaume I e Investigador de ValgrAI y Fernando Gallego , jefe del Servicio de Modernización Tecnológica e Informática del Ayuntamiento de Torrent y coordinador de la Oficina de Estrategia, Seguimiento de Proyectos y Transformación Municipal, junto a otros expertos en innovación y transformación digital.

Fernando Gallego, puso como ejemplo el proyecto municipal Torrent Connecta, el sistema de atención telefónica inteligente implantado por el Ayuntamiento, cuyo objetivo es garantizar que ningún vecino se quede sin respuesta y facilitar el acceso a la información municipal a través de nuevos canales tecnológicos.

“Lo que hacemos es sumar una nueva herramienta para dar una mejor respuesta al ciudadano, sin perder nunca la atención humana. La tecnología debe servir para mejorar la gestión y facilitar la vida de las personas, pero siempre desde una perspectiva cercana y humana”, señaló Gallego durante su intervención.

Durante el debate se analizaron experiencias reales de implantación de Inteligencia Artificial en la administración local, los retos éticos y tecnológicos asociados a su desarrollo y las oportunidades que ofrece para construir administraciones más eficientes, accesibles y cercanas a los ciudadanos.