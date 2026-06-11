¿Dónde ver el Mundial 2026 en Paterna? Los mejores bares con todos los partidos en directo

En este caso el dicho de mejor solo que mal acompañado no es aceptable. Los partidos de la Roja se ven mejor en compañía, por eso muchos aficionados prefieren unir sus fuerzas para llevar a la Selección Española de fútbol hasta levantar la ansiada copa del Mundo.

La primera cita es este jueves 11 de junio, en la jornada de inauguración y posterior partido entre México, la anfitriona y Sudáfrica, en el Estadio Azteca, aunque son los partidos de la selección española en la fase de Grupos los que sí harán salir de sus casas a los hinchas del equipo de Luis de la Fuente.

El primer partido televisado de la Roja será contra Cabo Verde, correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2026, este lunes 15 de junio a las 18:00 horas (en horario peninsular español). El partido retransmitido se podrá ver en abierto por TV a través de La 1,se podrá ver en Paterna en bares como "Estadio" o "El Timón", en Valterna, que no ha dudado en crear el Bocata de la Selección, para animar a la Roja con el estómago lleno.

Los que vivan fuera del casco cubano, también pueden ir a otros clásicos como "La taberna inglesa" en Heron City y el "Culture of Beer", que como buena taberna irlandesa apoya al fútbol.

¿Pantallas?

En cuanto a la posibilidad de poder ver el fútbol más a lo grande en pantallas gigantes, el Ayuntamiento de Paterna está estudiando dicha opción en el caso de que la Selección Española avance en la clasificación, y teniendo en cuenta también los horarios, que debido a la diferencia de horas, hay veces, como el tercer partido de la fase de Grupos a las 2.00 horas de la madrugada, es inviable.