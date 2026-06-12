Aldaia redescubre su historia y su patrimonio agrícola con una nueva edición de Horta Neta.

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Aldaia ha recuperado la actividad “Paseo por la huerta de Aldaia guiado por el Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia”, una propuesta que se impulsó por primera vez en 2019 dentro del consorcio Xarxa Joves.net y que este año ha vuelto a celebrarse después de la dana con una gran acogida. La actividad se enmarca en la campaña Horta Neta, promovida por Xarxa Joves.net con el objetivo de poner en valor y fomentar la conservación del patrimonio natural más próximo.

Con la colaboración del Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta de Aldaia, las personas participantes realizaron un recorrido por el Cinturón Verde y por la huerta más próxima al casco urbano, donde pudieron conocer de primera mano el funcionamiento de las acequias, los turnos de riego, la historia de la huerta aldaiera y la evolución de sus cultivos a lo largo del tiempo. La jornada continuó en en centro Gent Jove, ubicado en el antiguo edificio consistorial, donde las personas asistentes compartieron un almuerzo y conocieron de la mano de los representantes del Tribunal del Comuner la función y la importancia de esta institución histórica vinculada a la gestión del agua.

Cómic divulgativo

Como recuerdo de la visita, el Tribunal obsequió todas los personas participantes con un cómic divulgativo sobre su historia y actividad. Después, la propuesta adquirió un carácter más teatralizado con la aparición de la Señoreta Lola, antigua secretaria municipal, que transportó al grupo a la Aldaia de finales del siglo XIX. Junto con Doña Rosario, la panadera que trabajaba en el horno que ocupaba antiguamente el espacio del Gent Jove, ofrecieron una mirada singular de la vida cotidiana y la historia del municipio. Acompañadas por los actrices de Vía Heraclia, las personas participantes recorrieron las calles más emblemáticas del centro histórico, descubriendo anécdotas y episodios destacados del pasado de Aldaia.

Visita a la futura Casa Museo

La ruta incluyó también una visita en primicia a la futura Casa Museo que está impulsando Antonio Alemán en la calle Església. La jornada concluyó con una visita al taller palmiter de Blay Villa, reconocido por ser el único en el mundo que continua elaborando de manera artesanal abanicos de nácar, una muestra viva de la excelencia artesana y del patrimonio cultural de Aldaia. El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, destacó que "iniciativas como esta permiten conocer mejor nuestra historia y patrimonio, al mismo tiempo que fomentan el orgullo de pertenencia y el respeto a nuestros raíces". Además, ha agradecido la implicación de todas los entidades y persones colaboradoras que posibilitaron la jornada.

Por su parte, el presidente del Consorcio Xarxa Joves.net, Sergio Gómez, remarcó que "conocer y cuidar nuestro territorio es fundamental para garantizar su conservación y transmitir su valor a los nuevas generaciones". Así mismo, quiso agradecer la colaboración del Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de Aldaia, "por compartir sus conocimientos y contribuir a acercar la historia y la cultura del agua a la ciudadanía". Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de Aldaia continua apostando por la divulgación del patrimonio histórico, cultural y natural del municipio, acercandolo especialmente a la población joven y fomentando el conocimiento de sus raíces.