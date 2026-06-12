Arte y emoción en la primera ruta homenaje a los voluntarios y las víctimas de la dana en l'Horta Sud

Arte y emoción han sido los dos ingredientes que se han mezclado en la primera ruta homenaje organizada por la Mancomunitat de l'Horta Sud, para recordar a los voluntarios y las víctimas de la dana que asoló la comarca el 29 de octubre de 2024, a través de las esculturas y murales que han ido surgiendo en el seno de los municipios a raíz de la tragedia para recordar, no solo la ola de solidaridad que embargó l'Horta Sud sino también la resiliencia con la que enfrenta su futuro.

Entre los participantes se encontraban miembros de asociaciones de víctimas, colectivos de voluntarios como La Cantina, entidades locales, representantes de CLERs y de movimientos de voluntariado, periodistas y otros profesionales, que no han podido evitar emocionarse en cada una de las paradas del recorrido. El autobús ha hecho parada en los municipios de Massanassa, Paiporta, Torrent y Alaquàs para dar a conocer las diferentes manifestaciones artísticas.

Ernesto Martínez, de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29O, describe la ruta como "una iniciativa muy bonita, porque conoces las historias de los monumentos y es una riqueza que te llevas y compartes". "Se me ponen los pelos de punta en cada parada", ha señalado, "me emociono". "Lo que se está haciendo hoy, no tiene precio".

También para Raquel Alapont, de Dones de l'Horta Sud, la ruta "es muy importante, porque no se puede olvidar lo que pasó y con esto también se da a conocer la parte positiva, constructiva, que te transmiten estas obras para que los recuerdos no sean solo barro".

“Con esta ruta, intentamos dar la vuelta a todos esos sentimientos negativos que nos provoca la dana y es una forma de curarnos las heridas a través del arte”, ha expresado Eva Martínez, de Via Heraclia.

Punto de salida

El punto de partida ha sido Massanassa donde la artista de Catarroja, Lluïsa Penella, ha dejado plasmada su huella en un mural pintado en una de las paredes que rodean el depósito de agua, junto al ayuntamiento, de la mano de la Associació de Dones Progresistes y que representa a una mujer en la cocina, el papel que siempre le ha otorgado la historia y el que ejerció en la dana, para dar de comer a los afectados y voluntarios. Entre sus manos, una cazuela de barro y de fondo elementos que evocan la huerta, como ha explicado la propia artista ante los presentes.

El mural 'Barros en manos de mujer' es fruto de las subvenciones recibidas por la asociación que pretendía convertirlo en un "recuerdo de la tragedia y la solidaridad", con la colaboración del ayuntamiento y de su alcalde, Paco Comes, que cedió un espacio público para esta representación.

El mural de Massanassa, como punto de partida. / Ada Dasí

Para una de las participantes en la ruta, Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, esta es la manifestación artística que más le ha impactado. "Son todas impresionantes, pero este mural representa la cocina, donde nos reuníamos las familias y se transmitía la tradición y los valores, siempre alrededor de una mujer". Rosa también el otorga un valor especial al hecho de que "sea un ayuntamiento no precisamente progresista" el que exponga esta obra.

Nueva escultura en Paiporta

La siguiente parada ha sido Paiporta, en plena zona cero, donde los visitantes han sido recibidos por la vicealcaldesa, Marián Val, frente a la imponente escultura 'Revivim Paiporta', ubicada en el parque de Villa Amparo, obra de Andy Rubio y el arquitecto Jaume Chiralt, y fruto del esfuerzo de la asociacionismo y el ayuntamiento. Val ha explicado el significado de la obra a los pies de la cual se agolpan montones de botas de agua, que fue uno de los bienes más preciados durante la tragedia y símbolo de los voluntarios que vinieron de todas partes a sacar del barro.

La visita al monumento 'Revivim Paiporta'. / Ada Dasí

La vicealcaldesa ha aprovechado la visita para anunciar que la localidad incorporará una nueva obra del artista Adolfó Ibáñez, que con tres piedras del primer puente de Chiva que se destruyó el agua y el barro, diseñará tres esculturas para Paiporta, Chiva y Cheste, representando la unión entre los municipios que conforman la cuenca del barranco, simbolizando y manos y corazones.

Salvem les fotos

El proyecto Salvem les fotos, en el Museu de l'Horta Sud en Torrent, que desarrolla la Universitat de València, ha sido otra de las paradas, si no la más emotiva, donde se recuperan los recuerdos de cientos de familias afacetadas por las barrancadas. Las responsables de la iniciativa han explicado el proceso de recuperación y la importancia de devolver este legado a sus propietarios una vez recuperado del barro.

Los vistantes en el Museu de l'Horta Sud. / Ada Dasí

Además de fotografías, también se recuperan cartas, partituras y una muy curiosa postal escrita en Esperanto. El proyecto ha incorporado a voluntarios de diversas asociaciones que colaboran desinteresadamente en curar esta herida sentimental que dejó la dana.

Torrent y Alaquàs

El impresionante 'Bosque de acero' de Torrent ha sido la tercera parada de la ruta. En la rotonda de Mas del Jutge lucen los árboles de acero y en su perímetro, se pueden leer los nombres de las víctimas mortales que perecieron en la ciudad aquel 29 de octubre. Un lugar para la memoria donde no se puede reprimir la emoción. En este punto, Susana Lázaro, de Via Heraclia, ha recordado que tres barrancos surcan el termino municipal, lo que ha configurado un estilo de vida.

El recorrido ha finalizado en Alaquàs, frente a “Gracias”, la obra de Jesús Martín-Lorente “Chule” que homenajea al voluntariado que ayudó a la población. Botas de agua y figuras que se ayudan entre ellas conforman una obra ubicada en uno de los puntos por donde entró el agua del barranco de la Saleta. El concejal de Turismo Fran Evangelista ha sido el anfitrión.

La escultura de Alaquàs. / M. H. S.

Para finalizar, una representante del movimiento de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) ha leído un texto que escribió en un taller literario que se realizó en la pedanía de la Torre, que tenía por objetivo sacar fuera los sentimientos que la dana había provocado. El grupo ha cerrado la visita con un minuto de silencio y un aplauso.

Cuatro rutas por la dana

Esta es una de las rutas que organiza la Mancomunitat de l'Horta Sud después de replantearse su estrategia turística tras la dana y que ya se presentó en Fitur para hacer una llamada a que todos los voluntarios que llegaron de todas partes a ayudar, volvieran de nuevo para potenciar la reactivación de la comarca.

"Hay creaciones artísticas con mucho valor emotivo que tienen que darse a conocer", explica Laura Sena, responsable de comunicación de la Mancomunitat de l'Horta Sud, "todas ellas invitan a reflexionar sobre la emoción y el dolor de la tragedia, como ventanas de la memoria, que ya forman parte del patrimonio local".

Dentro de esta estrategia se han diseñado cuatro rutas que también incluyen los municipios de; Albal, con su 'Abrazo'; Aldaia, con 'Mural por los animales' y 'en homenaje a la valentía del poble valencià'; Alfafar, con 'Gràcies'; Benetússer, con su monumento 'Unió' y el mural 'La memoria del agua'; Catarroja, con 'Orgull de poble'; y Sedaví, con su edificio '29 de octubre'.

“La dana ha provocado una gran cantidad de iniciativas artísticas, muchas de ellas en nuestras calles. A partir de estas expresiones de sentimientos en torno a la mayor tragedia que ha vivido esta comarca, hemos configurado una ruta para honrar la memoria de las personas que perdieron la vida y para decir gracias al voluntariado que nos ha tendido la mano”, explica el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes.