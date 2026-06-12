Compromís per Alboraia apuesta por Conxa Villena para liderar la candidatura municipal de 2027

La asamblea local de Compromís per Alboraia ha elegido, por unanimidad, a Conxa Villena como candidata a la alcaldía para las elecciones municipales de 2027. La militancia ha dado así un total respaldo a la actual portavoz del grupo municipal, consolidando su "liderazgo y la línea de trabajo de la formación durante el mandato actual", según ha informado la formación valencianista.

Tras la votación, Villena ha expresado su "profundo" agradecimiento a toda la asamblea por el consenso y la confianza depositada en ella. “Afronto esta responsabilidad con una ilusión enorme y con más fuerza que nunca para seguir trabajando por nuestro pueblo”, ha destacado la candidata.

La vivienda, una prioridad

Villena ha manifestado que su objetivo principal es "mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de Alboraia". La candidata de Compromís ha hecho hincapié en la necesidad de impulsar políticas valientes en materia de vivienda. "El acceso a un techo es un derecho, no un negocio. Por eso, impulsaremos políticas de vivienda decididas desde el Ayuntamiento, queremos alquileres más asequibles para nuestros jóvenes evitando que tengan que irse del pueblo por los precios abusivos", ha afirmado de forma contundente.

Protección de la huerta

Además, Villena ha recordado el compromiso de la formación con el medio ambiente: "Queremos una Alboraia más verde, sostenible, que proteja nuestra huerta y que ofrezca servicios públicos de calidad. Nos merecemos un pueblo vivo, amable, acogedor y que coloque a las personas en el centro de cada decisión política.

Mabel Redondo, segunda en la lista

Con esta elección, Compromís per Alboraia inicia su máquina electoral con un "proyecto abierto, de futuro y de consenso, para abastecer a una alternativa de gobierno progresista y transformadora".

Su equipo, adelanta Villena, tendrá como segunda en la lista a Mabel Redondo, actual concejala de Igualdad y Participación.