La asociación Alanna recibe el Premio Clara Campoamor 2026 por su labor con mujeres en vulnerabilidad

El Castell de Alaquàs acogió ayer miércoles 10 de junio la entrega del Premio Clara Campoamor 2026 que este año se ha otorgado a la asociación Alanna, colectivo nacido en 2002 que se ha convertido en un referente de la atención integral, el empoderamiento y la reconstrucción de mujeres, niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad gracias a su trayectoria incansable, su compromiso con la igualdad y su capacidad de respuesta, valentía y coraje. Este galardón es otorgado cada año por el Consell de les Dones de Alaquàs dentro de la programación organizada para celebrar el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

El acto, que se inició con una actuación musical a cargo del Thiasos Coral, contó con la presencia del alcalde de Alaquàs, Toni Saura, la Concejala de Igualdad, Elena Álamo, miembros de la Corporación Municipal y representantes de colectivos y asociaciones del municipio. Previamente, la comitiva recorrió el Paseo Violeta, en el parque de la Sequieta, un espacio que simboliza el camino colectivo hacia la igualdad. Allí se descubrió la placa dedicada a Alanna, que pasa así a formar parte de este recorrido de memoria y reconocimiento, dejando su huella junto a todas las mujeres y entidades que, con su compromiso, continúan abriendo a un futuro más justo. A continuación tuvo lugar el acto de entrega del premio, que fue recogido por la presidenta de la asociación, Chelo Álvarez Sanchis.

Placa dedicada a Alanna, en el parque de la Sequieta. / A. A.

El Centro de Atención Integral constituye el eje operativo de la asociación, ofreciendo atención psicológica, social, jurídica, educativa y formativa, así como espacios terapéuticos, culturales y de autocuidado. Se trata de una experiencia consolidada de intervención con mujeres, hijas e hijos y adolescentes víctimas de violencias machistas en sus diversas manifestaciones: violencia de género, violencia sexual, explotación y trata, así como feminicidios vinculados. El enfoque combina atención profesional especializada con acompañamiento comunitario y vivencial, generando espacios seguros en que las mujeres puedan recuperar el control de sus vidas y reconstruir su identidad y autonomía.

Coordinación sólida

Su trabajo se sostiene además en una coordinación sólida con instituciones clave como Delegaciones del Gobierno, Fiscalía, Oficinas de Asistencia a las víctimas del delito, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otras organizaciones estatales, autonómicas y europeas, asegurando que las víctimas reciben protección, acompañamiento y respuesta efectiva en todas las fases del proceso.

Entre sus aportaciones mas recientes, destaca el papel clave ejercido durante la dana del 29 de octubre de 2024 con la organización de brigadas de mujeres que realizaron recorridos por las zonas afectadas para localizar, registrar necesidades y ofrecer atención psicológica y apoyo a mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos, que podían haber quedado todavía más desprotegidos después del temporal.

Reconocimientos

A lo largo de su trayectoria, Alanna ha sido reconocida por su labor con numerosas distinciones, entre las más recientes: Distinción Honorífica de la Generalitat Valenciana (2023); Premios Isabel de Villena (2023) del Ayuntamiento de Quart de Poblet; IV Premios de género del CERMI (2023) por su acción en beneficio de mujeres y niñas con discapacidad; el XXXI Premio de la Federación de Mujeres Progresistas de la Comunidad Valenciana (2024); el XX Premio Isonomia contra la Violencia de género (2024); y el Galardón de la Generalitat Valenciana 2024 a entidades que destacan por la integración de víctimas de violencia contra la mujer.

En años anteriores, su compromiso también fue reconocido con la Distinción Menina (2017) de la Delegación del Gobierno, el premio Celia Amorós (2018) de la Diputación de València y reconocimientos del Ayuntamiento de València por buenas prácticas en igualdad.