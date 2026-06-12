La asociación de comerciantes llevará al juzgado al Ayuntamiento de Moncada por el nuevo centro comercial

La aprobación del Ayuntamiento de Moncadadel proyecto del nuevo centro comercial llegará hasta el juzgado con un contencioso administrativo presentado por la Asociación de Comerciantes. Así se decidió en la última asamblea general extraordinaria celebrada por el colectivo, el 18 de mayo tras la luz verde dada por el Ayuntamiento de Moncada en el pleno de febrero a su primer parque comercial, que se ubicará en la zona norte del municipio con una superficie comercial de 10.400 m² en su primera fase, promovido por Moncada Comercial Norte, un grupo inversor de capital valenciano, y que supondrá una inversión privada superior a 16 millones de euros y la creación de más de 200 empleos directos e indirectos.

Ante la publicación en el BOP en abril y con solo la presentación de un contencioso como respuesta, se decidió convocar una asamblea extraordinaria. En ella, se trasladó a los socios la situación urbanística actual relativa al Programa de Actuación Aislada de las calles Sevilla, Quart, Olocau y Camí del Cementeri y al estudio de detalle. Se expuso a los integrantes de la asamblea las irregularidades detectadas tanto de forma como de fondo, los problemas relacionados con retranqueos y otros aspectos urbanísticos y una situación urbanística considerada excedida, todo ello acompañado de una falta de transparencia observada durante la tramitación del procedimiento. Por todo ello, los asesores jurídicos proponían, sobre todo tras ser desestimadas, interponer un contencioso-administrativo contra el PAI y el estudio de detalle para defender los intereses del comercio y la restauración local.

Los socios votaron por unanimidad a favor de llevar a cabo acciones judiciales, y presentaron este pasado lunes un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, única vía disponible tras agotarse ya la vía administrativa, cerrada tras la desestimación de alegaciones y la aprobación del estudio de detalle y del PAI en el pleno de febrero del Ayuntamiento de Moncada.

La asociación presentó en su día un recurso de interposición contra el estudio de detalle, que tampoco avanzó. Ahora, tras ya el comienzo de las obras del nuevo centro comercial, que a priori podría abrir ya en septiembre, consideran que esta es la única "arma" para intentar incidir en próximas ampliaciones, que si que puedan afectar a los intereses de los comercios locales y de proximidad.

Análisis que aparece en el estudio de detalle del PAI. / A.M.

La intención del recurso, por tanto, no es ir en contra del centro comercial, sino que se cuente con la asociación de comerciantes para poder sentarse en la mesa de negociación y poder establecer criterios para la llegada de nuevos comercios, por ejemplo en superficie construida o en limitación de negocio, que queden reflejados como un compromiso firme del gobierno, pese a que la iniciativa sea privada. De hecho, en el último pleno, el concejal del área, Pep Esplá, aseguró que la relación con la asociación de comerciantes era buena y que se había reunido con ellos para plantearles la situación, antes de que convocaran una asamblea extraordinaria, que finalmente decidió acudir al juzgado.

Desde una gasolinera a un gimnasio

El Grupo Dayhe Development & Investment, encargado del proyecto, asegura que el diseño integra zonas peatonales , áreas verdes y puntos de recarga para vehículos eléctricos, alineándose con la visión de crear espacios funcionales, eficientes y sostenible.

El parque comercial contará con la presencia de operadores de referencia como Tedi, Fitness Park, Foster’s Hollywood y Gas Express, además de una destacada cadena internacional de supermercados que actuará como principal locomotora del complejo.

Su ubicación, en la entrada norte de Moncada, garantiza una alta accesibilidad y lo posiciona como un nuevo núcleo de actividad económica para la zona.