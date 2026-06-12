Baños portátiles sobre el mural de la dana en Massanassa

Un descuido o una casualidad ha hecho que, el primer día de visita a las manifestaciones artísticas de la comarca sobre la dana, unos baños portátiles taparan el primer mural de la ruta en Massanassa. A punto de empezar sus fiestas patronales, los operarios han dejado estos elementos, que dan servicio a los actos que se realizan en la plaza de les Escoles Velles, ocupando la pared en la que la arista Lluïsa Penella ha plasmado su particular homenaje a la mujer, de la mano de la Associació Dones Progressistes de Massanassa.

El punto de reunión era precisamente este, junto al ayuntamiento, y la indignación ha ido en aumento conforme iban llegando los visitantes y las integrantes de la asociación local, que no podían creerse lo que estaban viendo. Entre ellas, la propia artista, que no ha hecho más que quitarle hierro al asunto. El mural está situado en dos de las paredes del perímetro del depósito de agua y los baños tapaban por completo el mensaje que trasmite: "Del fang, vida; de la dona, força; de les cures, poble", y su autoría.

El teléfono del alcalde, Paco Comes, echaba humo en el interior del consistorio. Pero no ha hecho falta mucho tiempo para que se ordenara la retirada de estos elementos del muro en cuestión y su traslado a otra ubicación, por parte de unos operarios que, en segundos, han cumplido órdenes.

La inauguración de la ruta, organizada por la Mancomunitat de l'Horta Sud, ha seguido sin mayores problemas, contemplando esta primera obra artística en todo su esplendor y con la explicación a cargo de su autora. Los baños han sido una mera anécdota.