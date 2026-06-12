Inversión
Más de 870.000 euros para transformar Burjassot: obras de movilidad y accesibilidad urbana desde junio
El Ayuntamiento iniciará el lunes 15 de junio un plan de obras en pasos peatonales, aceras y asfaltado dentro del Plan Abierto de Inversiones 2024/2027 de la Diputación de Valencia
Burjassot afrontará desde el próximo lunes 15 de junio una nueva fase de obras para mejorar la movilidad urbana, la accesibilidad peatonal y el estado de diferentes calles del municipio. La actuación, impulsada por el Ayuntamiento desde el área de Servicios Municipales, dirigida por Manuel Pérez, supondrá una inversión de más de 870.000 euros y se enmarca en el Plan Abierto de Inversiones 2024/2027 de la Diputación de Valencia.
El proyecto contempla trabajos de asfaltado y pavimentación en vías deterioradas, reparación de aceras, adecuación de zonas peatonales, ampliación de aceras y mejora de pasos de peatones.
Según la planificación municipal, las obras se desarrollarán durante unas 20 semanas y alcanzarán distintos barrios y puntos de Burjassot con el objetivo de reforzar la seguridad tanto de los peatones como del tráfico rodado.
Primeras actuaciones
Las primeras actuaciones se centrarán en la mejora de la accesibilidad en pasos de peatones y rebajes de acera. Los trabajos arrancarán en el entorno del Parque de la Concordia y continuarán por puntos como la calle San Miguel, Virgen de la Cabeza, el Paseo del Rajolar, Isabel la Católica, Santiago García y Guillem de Castro, entre otros.
El alcalde de Burjassot, Rafa García, ha defendido que estas obras forman parte de la transformación del municipio hacia una ciudad “lo más accesible posible”, adaptada a las necesidades de la ciudadanía. García ha subrayado que la prioridad es que los vecinos puedan desplazarse por las calles “con las máximas garantías de seguridad” y que la inversión se ha diseñado para que las mejoras lleguen a diferentes zonas del término municipal.
La segunda fase
La segunda fase relevante llegará el lunes 6 de julio, cuando está previsto que comiencen los trabajos de mejora del asfaltado en más de una veintena de calles donde se han detectado deficiencias en el firme. Entre los viales incluidos figuran Luis Vives, en el tramo entre Mariano Aser y General Prim; la propia calle General Prim hasta el cruce con Luis Vives; Gregorio Marañón; José Luis y Antonio Ozores; Músico Gomis; l’Almara y Bautista Riera.
Tercera intervención
El proyecto también reserva una tercera línea de intervención para la mejora de aceras en diferentes viales, entre ellos Ausiàs March, María Ros, Actor Rambal y Paterna. Estas actuaciones comenzarán previsiblemente en octubre.
Con esta inversión, Burjassot busca corregir puntos deteriorados de la trama urbana y avanzar hacia un modelo de movilidad más seguro, accesible y cómodo, especialmente para peatones, personas mayores, usuarios con movilidad reducida y vecinos que se desplazan a diario por el municipio.
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