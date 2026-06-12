Catarroja inicia la participación ciudadana para la reurbanización de la avenida Murcia

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Catarroja ha dado un nuevo paso en la futura reurbanización de la avenida Murcia con la adjudicación de los trabajos previos que permitirán desarrollar el proceso de participación ciudadana asociado al proyecto.

Durante los próximos meses, el vecindario, las entidades y los distintos agentes sociales del municipio podrán aportar propuestas y sugerencias sobre la transformación de este importante eje urbano, una actuación que prevé ampliar aceras, incorporar nuevas zonas verdes, mejorar la accesibilidad e introducir sistemas de drenaje y retención de agua de lluvia.

Escuchar al barrio

El concejal de Urbanismo, Martí Raga, ha destacado que "queremos que la transformación de la avenida Murcia se construya escuchando el barrio y contando con las aportaciones de las personas que utilizan este espacio todos los días".

Según explicó, "la participación ciudadana nos permitirá enriquecer el proyecto y adaptarlo mejor a las necesidades reales del vecindario".

Raga ha recordado que esta actuación forma parte de la estrategia municipal que desde 2015 trabaja para poner a las personas en el centro de la movilidad, recuperar espacio público para el uso ciudadano y crear calles más verdes, accesibles y agradables para vivir.

Una vez finalice el proceso participativo, las conclusiones obtenidas servirán de base para completar la definición técnica del proyecto de reurbanización.