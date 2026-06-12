La Diputación de Valencia se compromete a completar el Memorial de Paterna de las víctimas del franquismo

La Diputación de Valencia estudiará la posibilidad de colaborar económicamente en la finalización del Memorial de Paterna, el espacio de homenaje a las víctimas del franquismo ubicado junto a las fosas comunes del cementerio municipal. La vicepresidenta primera y responsable de Memoria Democrática, Natàlia Enguix, ha mantenido una reunión con la presidenta de la Plataforma de Asociaciones de Familiares de las Víctimas del Franquismo de las Fosas Comunes de Paterna, Amparo Belmonte, para conocer de primera mano las necesidades pendientes del proyecto.

Placa identificativa con los nombres de 2.238 personas

Entre las actuaciones planteadas por la plataforma destaca la instalación de una gran placa identificativa con los nombres de las 2.238 personas cuyos restos reposan en el cementerio de Paterna, la mayoría de ellas fusiladas durante la represión franquista en el conocido como "Paredón de España".

La placa sería el primer paso para completar un memorial que fue construido con financiación de la Generalitat Valenciana pero que, según los familiares, todavía necesita diversos elementos para cumplir plenamente su función de recuerdo y dignificación.

Belmonte explica que para incluir el proyecto también serían necesarias otras actuaciones, entre ellas "una escultura para depositar las ofrendas florales, dotar de contenido el centro de interpretación, los sistemas de identificación de los nichos y el cartel del memorial con los logos de las administraciones implicadas".

Tras la reunión Natàlia Enguix mostró la disposición de la Diputación a estudiar fórmulas de colaboración con la plataforma memorialista.

"La voluntad es seguir colaborando"

"Nos hemos reunido para ayudarles a completar el Memorial. Siempre hemos colaborado con todas las asociaciones de familiares y la voluntad es seguir haciéndolo. Vamos a ver el proyecto que nos han presentado para estudiar posibles vías de colaboración", señalo la vicepresidenta.

Enguix aprovechó además para reclamar una mayor implicación institucional en las políticas de memoria democrática.

"Debemos ir todos de la mano"

"La implicación de esta delegación con la memoria democrática está fuera de toda duda, y lo que pedimos es que el resto de administraciones se impliquen de la misma manera. Debemos ir todos de la mano para dignificar un espacio tan importante como el cementerio de Paterna y su Memorial en honor de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil", afirmó.

Por su parte, Amparo Belmonte destacó la colaboración mantenida con la Diputación. "Siempre podemos contar con la delegación de Memoria Democrática de la Diputación, y es por lo que nos hemos puesto en contacto con la vicepresidenta para tratar de completar lo antes posible este espacio de dignificación que es importante para muchas familias", aseguró.

Inhumar restos de víctimas del franquismo

La presidenta de la plataforma recordó, además, la función que desempeñará el Memorial una vez concluido. "El Memorial es el lugar donde está previsto inhumar los restos de las víctimas del franquismo que no se han podido identificar o que las familias decidan que permanezcan en el cementerio de Paterna junto a otros compañeros con lo que fueron enterrados", explicó.

Espacio de referencia para la memoria democrática

Durante una visita realizada al cementerio de Paterna el pasado mes de abril, Enguix conoció el estado de las exhumaciones que se desarrollan en la fosa 34, una actuación financiada por la Diputación con una inversión superior a los 55.000 euros para la recuperación de víctimas de la represión franquista.

“La memoria es de todas y todos, plural y democrática”, defendió Enguix, quien insistió en la necesidad de que otras administraciones compartan ese esfuerzo.