Un nuevo millonario en España con un boleto validado en La Pobla de Farnals

El sorteo de Euromillones celebrado hoy 12 de junio ha dejado un nuevo millonario en España. El boleto ganador del código El Millón ha sido validado en la administración número 1 de La Pobla de Farnals, situada en la Av. País Valencià, 59, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Aunque no se han registrado acertantes de primera categoría -cinco números y dos estrellas-, el sorteo sí ha repartido importantes premios en las categorías inferiores. En la segunda categoría, correspondiente a cinco aciertos y una estrella, se han contabilizado tres boletos acertantes en toda Europa, premiados con 212.362,36 euros cada uno.

León

Dos de estos boletos han sido validados en España: uno en la administración número 1 de Palamós, en Girona, y otro en la administración número 2 de Astorga, en León.

La administración situada en la Av. País Valencià, 59 / Levante EMV

Otros acertantes

Además, en la tercera categoría se han registrado 13 acertantes en Europa, de los cuales tres corresponden a boletos validados en España. Cada uno de ellos recibirá un premio de 11.453,67 euros.

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Al no haber acertantes de primera categoría, el bote se incrementa de cara al próximo sorteo. De este modo, un único ganador de máxima categoría podría llevarse un premio de 26 millones de euros.