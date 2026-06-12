Mislata refuerza la protección ante las olas de calor con cuatro refugios climáticos

El Ayuntamiento de Mislata habilitará a partir del próximo lunes una red de cuatro refugios climáticos ubicados en edificios municipales estratégicamente distribuidos por la ciudad: el Hogar del Quint, el Hogar del Sur, Centro Deportivo La Fàbrica y el Centro Cultural Carmen Alborch.

Estos espacios ofrecerán a la población un "lugar seguro y confortable donde resguardarse" durante los episodios de calor extremo, especialmente a las personas más vulnerables, como mayores, menores o personas con patologías crónicas. Con esta iniciativa el consistorio, presidido por Carlos Fernández Bielsa, continúa avanzando en su "compromiso con la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático" mediante la puesta en marcha de nuevas medidas destinadas a proteger a la ciudadanía frente a los efectos de las altas temperaturas y fomentar hábitos más sostenibles en el espacio público.

Estrategia frente al cambio climático

Esta iniciativa, que ya se instauró hace dos años, se enmarca dentro de la estrategia municipal de adaptación al cambio climático, que contempla actuaciones encaminadas a minimizar los efectos de las olas de calor cada vez más frecuentes e intensas como consecuencia del calentamiento global.

Fuente refrigerada

Además, el Ayuntamiento junto con Aguas de Valencia, ha instalado ya la primera fuente urbana de agua filtrada, refrigerada y gratuita de Mislata, una infraestructura que permitirá a vecinos y vecinas hidratarse de forma saludable durante todo el año y que contribuirá también a reducir el consumo de envases de plástico de un solo uso, ya que está especialmente diseñada para facilitar el rellenado de botellas reutilizables.

Estas medidas se suman a otras actuaciones impulsadas por el consistorio en los últimos años para avanzar hacia una ciudad más sostenible y resiliente, como la ampliación de zonas verdes, la instalación de sombraje en parques y zonas de ocio, la mejora de la eficiencia energética en edificios municipales, la renovación del alumbrado público con tecnología LED o las campañas de sensibilización ambiental dirigidas a la ciudadanía.

El alcalde Bielsa habla de "responsabilidad"

El alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, ha destacado que “la lucha contra el cambio climático no es una opción, sino una responsabilidad que debemos asumir desde todas las administraciones. En Mislata estamos impulsando acciones concretas para proteger a nuestros vecinos y vecinas frente a los efectos del calor extremo y para avanzar hacia una ciudad más sostenible, saludable y preparada para los retos del futuro”.

Fuente de agua refrigerada. / A. M.

Bielsa ha añadido que “los refugios climáticos y la nueva fuente de agua refrigerada son ejemplos de medidas útiles y cercanas que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y refuerzan nuestro compromiso con la sostenibilidad y el bienestar colectivo”.

Con estas iniciativas, Mislata continúa consolidando una hoja de ruta basada en la acción climática, la protección del medio ambiente y la mejora de los servicios públicos, situando a las personas en el centro de las políticas municipales.