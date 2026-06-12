Una obra sin precedentes en España: Paiporta renovará 22 kilómetros de su alcantarillado dañado por la dana

Paiporta emprenderá una de las mayores obras públicas de su historia reciente para reconstruir y modernizar la red municipal de alcantarillado dañada por la dana de octubre de 2024. El plan, que ha sido presentado a la ciudadanía por el Ayuntamiento y Global Omnium, empresa que gestiona la red, prevé una inversión global de 90,67 millones de euros, la renovación de 22,46 kilómetros de conducciones y un plazo de ejecución estimado de 48 meses.

En la jornada informativa abierta a la ciudadanía para explicar los detalles del Plan de Reconstrucción de las Infraestructuras Hidráulicas Municipales afectadas por la ridada, los técnicos de la Unidad de Proyectos Especiales DANA de Global Omnium defieron una obra “sin precedentes en España”, tanto por su dimensión como por la dificultad de intervenir de forma simultánea en una red urbana gravemente afectada mientras el municipio mantiene su actividad diaria. “Es la primera vez que se afrontará la reconstrucción integral de un municipio mientras se mantiene el día a día de sus vecinos y vecinas”, aseguron. La riada dañó la totalidad del sistema de alcantarillado de Paiporta, que cuenta con 78,33 kilómetros de red, y los estudios técnicos han determinado que será necesario reconstruir casi el 29 % de la infraestructura municipal.

Técnicos de Global Omnium explican las obras. / A. P.

El alcalde, Vicent Ciscar, ha subrayado que el proyecto representa “una de las inversiones más importantes de la historia reciente del municipio” y que no solo permitirá reparar los daños provocados por la riada, sino también adaptar una infraestructura esencial a las necesidades futuras de Paiporta.

La vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, ha destacado que la planificación se ha diseñado para reducir al máximo las molestias vecinales y que la coordinación entre Ayuntamiento, empresas adjudicatarias y Policía Local será clave durante los próximos años.

La financiación

La financiación procede principalmente de dos líneas estatales. Por un lado, 46,52 millones de euros corresponden a la subvención concedida a Global Omnium por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por otro, 43,83 millones proceden de la ayuda otorgada por el Ministerio de Política Territorial al Ayuntamiento de Paiporta.

Para acelerar la ejecución, la obra se dividirá en tres grandes lotes que se desarrollarán en paralelo en distintas zonas del término municipal: norte, sur y sureste. Los trabajos incluirán la sustitución de pozos de registro, renovación de acometidas domiciliarias, mejora de imbornales y reconstrucción de tramos de saneamiento en áreas urbanas, residenciales e industriales.

Criterios de resiliencia

El proyecto no se limitará a reponer lo destruido. La reconstrucción incorporará criterios de resiliencia climática, drenaje urbano sostenible y adaptación a episodios meteorológicos extremos. Entre las actuaciones previstas figuran cinco tanques anticontaminación, un parque inundable, un canal de desagüe verde, pavimentos permeables y nuevos sistemas de control de inundaciones y retención de contaminantes.

La licitación de las obras se publicó el 25 de abril de 2026 en el BOE y en el Diario Oficial de la Unión Europea, con plazo de presentación de ofertas hasta el 25 de mayo. Más de 25 empresas han mostrado interés en participar y las ofertas se encuentran en fase de evaluación. La previsión municipal es conocer las adjudicatarias en torno al 20 de junio, aunque el procedimiento deberá ser revisado posteriormente por el Ministerio antes de la autorización definitiva.

Obras en octubre

Si se cumplen los plazos previstos, las obras podrían arrancar en octubre. Desde el Ayuntamiento y Global Omnium se ha trasladado a la ciudadanía que no se esperan cortes generales en el suministro de agua, salvo actuaciones puntuales y de corta duración.

La reconstrucción del alcantarillado se perfila así como una pieza estratégica en la recuperación de Paiporta tras la catástrofe. La intervención permitirá pasar de una red severamente dañada por la DANA a un sistema de saneamiento más moderno, seguro y preparado para afrontar lluvias extremas, en una actuación llamada a convertirse en referencia para futuras reconstrucciones hidráulicas en España.