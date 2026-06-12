Paterna estrena jefe de la Policía Nacional: el inspector jefe César Hidalgo asume el mando de la comisaría local

El inspector jefe de la Policía Nacional César Hidalgo es desde este viernes el nuevo jefe de la comisaría de Paterna, a la que llega tras un recorrido de 22 años en el Cuerpo -ingresó en 2001- a lo largo de los cuales "siempre ha pisado barro" y ocupado puestos en (casi) todas las brigadas, desde la de Información, a la Policía Judicial, pasando por Seguridad Ciudadana y Extranjería y Fronteras, lo que a juicio de jefe superior de Policía, Carlos Gajero, le otorga "un amplio bagaje profesional cimentado sobre los primeros escalones de la estructura policial, que le confieren un marcado carácter de transversalidad aplicada al servicio al ciudadano desde la proximidad, cualidad muy necesaria para liderar una comisaría como la de Paterna".

Ha sido Gajero, que mostró su admiración por el pasado histórico y cultural de Paterna y su presente de pujanza económica. el responsable de entregarle el bastón de mando que simboliza el cargo que va a desempeñar a partir de ahora, en un acto celebrado en el antiguo Casino, en la plaza del Pueblo, el máximo exponente de la sociedad civil paternera. El jefe superior agradeció al alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, la cesión de ese inmueble para celebrar el acto, así como la concesión, recordó, de la medalla de oro de la ciudad a su persona

Hidalgo, que ha mostrado su gratitud y disposición durante la toma de posesión, tuvo su último destino en la comisaría de Orriols, en València, lo que le ha permitido participar en el diseño de planes específicos de seguridad en entornos urbanos. Además, ha estado destinado en la brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de València, en la comisaría de Marítim, también en València, así como en las comisarías de Tenerife e Igualada, en Barcelona.

El nuevo comisario de la Policía Nacional de Paterna, César Hidalgo (izqda), posa con el bastón de mando junto al jefe superior de Policía de Valencia, Carlos Gajero. / Germán Caballero / LEV

Colaboración institucional

La toma de posesión ha estado presidida por el subdelegado del Gobierno, José Rodríguez, quien ha dedicado palabras de cariño, aliento y confianza al nuevo jefe de la comisaría de la Policía Nacional de Paterna, lo mismo que el alcalde, quien, como los anteriores, ha destacado la importancia de la colaboración institucional y entre cuerpos policiales para garantizar la seguridad necesaria para el buen desarrollo del tejido industrial y económico de la capital de l'Horta Nord, que el primer edil no dudó en calificar de "ciudad segura".

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Entre los asistentes no ha faltado el jefe de la Policía Local de Paterna, Rafael Mestre, la decana de los jueces de Paterna, Isabel Izquierdo, o el máximo responsable de la Guardia Civil de Llíria, el comandante Juan Antonio Romero, la compañía que linda con Paterna, además del comisario provincial de la Policía Nacional, Carlos Holgado.