Reabren las oficinas de la Policía Local de Picanya tras la rehabilitación por daños de la dana

Las oficinas de la Policía Local de Picanya reabren para prestar atención a la ciudadanía en la Plaza España, una vez completado el proceso de rehabilitación tras los graves daños sufridos por la dana. La inversión para recuperar estas instalaciones ha ascendido a 218.178,73 euros, financiado por parte del Gobierno de España, dentro de las ayudas destinadas a la recuperación de infraestructuras públicas afectadas por las inundaciones.

Los trabajos han permitido recuperar tanto las dependencias administrativas de atención al público como otras estancias esenciales para el funcionamiento diario del cuerpo, entre ellas los vestuarios, el almacén y diferentes espacios de servicio. La riada arrasó prácticamente todo el contenido del edificio, destruyendo mobiliario, equipos informáticos, sistemas electrónicos, material de trabajo y la dotación de vestuario de los agentes.

La atención a los ciudadanos. / A. P.

Recursos materiales perdidos

La magnitud de los daños fue tal que los efectivos de la Policía Local perdieron gran parte de los recursos materiales con los que desarrollaban su labor, quedándose únicamente con el equipamiento que portaban en el momento de la emergencia. Durante los meses posteriores, el cuerpo tuvo que reorganizar su actividad, mientras se llevaban a cabo las labores de limpieza, reparación y acondicionamiento.

Con la reapertura de estas dependencias, la Policía Local recupera un espacio plenamente operativo desde el que atender a la población y coordinar sus servicios en condiciones de normalidad. Esta actuación supone además un paso más en el proceso de recuperación de Picanya tras los efectos de la dana, que causó importantes daños en infraestructuras municipales y servicios públicos de la localidad.