Torrent convierte sus calles en un gran escaparate comercial al aire libre con 'Comerç al Carrer'

El Ayuntamiento de Torrent, a través de IDEA’T, ha celebrado con gran éxito una nueva edición de “Comerç al Carrer”, una iniciativa que este 12 de junio ha convertido las principales calles de la ciudad en un gran escaparate comercial al aire libre, coincidiendo con la llegada del verano.

La jornada, enmarcada dentro de la campaña “Viu el Comerç, Viu l’Estiu”, ha contado con la participación de más de medio centenar de establecimientos de comercio, hostelería y servicios, que han trasladado parte de su actividad al exterior de sus locales, generando un ambiente dinámico, cercano y festivo en distintos puntos del municipio.

Durante todo el día, vecinos y visitantes han podido disfrutar de una amplia oferta de productos, promociones especiales, degustaciones, demostraciones y actividades organizadas por los negocios participantes, contribuyendo a reforzar la visibilidad del comercio de proximidad y a dinamizar las zonas comerciales de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por IDEA’T con la colaboración de la Asociación de Comerciantes y Servicios de Torrent (ACST), ha vuelto a demostrar su capacidad para fomentar el tránsito de personas por las áreas comerciales y fortalecer la conexión entre el tejido empresarial local y la ciudadanía.

Vecinas de Torrent comprando en la nueva edición de 'Comerç al Carrer'. / A. Torrent

Una campaña que premia la fidelidad al comercio local

La jornada se ha complementado con la campaña de incentivos “Viu el Comerç, Viu l’Estiu”, que incluye el sorteo de 15 tarjetas regalo de 100 euros, por un total de 1.500 euros, destinadas a nuevas compras en los establecimientos adheridos.

Las papeletas recogidas por los comercios participantes han podido depositarse en puntos habilitados como el Antic Mercat, el Mercat Sant Gregori y las oficinas de IDEA’T, generando una amplia participación ciudadana que refuerza el impacto de la campaña sobre la economía local.

El sorteo de los premios se celebrará el próximo 1 de julio, tal y como estaba previsto, una vez finalizado el periodo de participación.

Vecinas de Torrent comprando en la nueva edición de 'Comerç al Carrer'. / A. Torrent

Un impulso al comercio de proximidad

Desde el Ayuntamiento de Torrent han destacado la buena acogida de esta edición de “Comerç al Carrer”, que se consolida como una de las principales acciones de dinamización comercial de la ciudad.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha subrayado “la gran respuesta de la ciudadanía y el excelente trabajo de los comercios participantes, que han demostrado una vez más la calidad, cercanía y profesionalidad del comercio local”. Asimismo, ha destacado que “esta iniciativa convierte nuestras calles en espacios vivos, donde comprar en Torrent es también una forma de apoyar a nuestras familias, a nuestros barrios y a nuestra economía local”.

Por su parte, la concejala de Comercio y responsable de IDEA’T, Sandra Fas, ha valorado muy positivamente el desarrollo de la jornada, señalando que “Comerç al Carrer ha vuelto a demostrar que cuando el comercio sale a la calle, Torrent se llena de vida, oportunidades y movimiento económico”. Fas ha añadido que “la combinación de visibilidad comercial y campañas de incentivos como esta refuerza la fidelización de clientes y ayuda a seguir fortaleciendo nuestro tejido comercial”.